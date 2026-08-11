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Gurgaon News: मुंबई के बाद गुरुग्राम में भी आलीशान घर खरीदने वाले शौकीन बढ़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम में फ्लैट खरीदार केवल घर ही नहीं, बल्कि एक अच्छा पता भी खोज रहे हैं। डीएलएफ ब्रांड पर ग्राहकों का विश्वास है। मुंबई अभी भी देश के सबसे महंगे घरों में पहले स्थान पर है। गोल्फ कोर्स रोड पर नई परियोजनाओं और फ्लाईओवर योजनाओं से इलाके की प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं।

Gurgaon News: मुंबई के बाद गुरुग्राम में भी आलीशान घर खरीदने वाले शौकीन बढ़े

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। फ्लैट खरीदारों को मौजूदा समय में सिर्फ घर नहीं, एक अच्छा पता भी चाहिए। रियल एस्टेट की दुनिया में डीएलएफ एक नामी ब्रांड है। ऐसे में फ्लैट खरीदारों का इस बिल्डर पर और बिल्डरों के मुकाबले विश्वास अधिक है। गुरुग्राम भले ही तेजी से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन देश के सबसे महंगे घरों के मामले में मुंबई अब भी सबसे आगे है। एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार 24 महीनों में वर्ली में 40 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले 30 से अधिक घर बिके और इनकी कुल कीमत 5,500 करोड़ से ज्यादा रही। विशेषज्ञों की मानें तो मुंबई की तर्ज पर गुरुग्राम में भी नामी लोगों को मंहगे घर खरीदने का शौक बढ़ रहा है।

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नई परियोजनाएँ और बुनियादी ढांचा

गोल्फ कोर्स रोड पर नई परियोजनाओं को लांच करने के साथ-साथ डीएलएफ लिमिटेड की तरफ से बुनियादी ढांचे पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। नई योजना के तहत डीएलएफ ने करीब 200 करोड़ रुपये से एक नया फ्लाईओवर तैयार करने की योजना बनाई है, जिसके बनने के बाद गोल्फ कोर्स रोड की तरफ आ रहे वाहन चालकों को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सिरहौल बॉर्डर पर यातायात जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। डीएलएफ ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक सुबह के समय दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आ रहे वाहनों में से 70 प्रतिशत वाहन डीएलएफ साइबर पार्क और गोल्फ कोर्स रोड की तरफ मुड़ते हैं। एंबीयंस मॉल के समीप सर्विस रोड की चौड़ाई कम होने की वजह से उन्हें यातायात जाम में फंसना पड़ता है। ऐसे में डीएलएफ ने योजना बनाई है कि एंबीयंस मॉल से लेकिर डीएलएफ साइबर पार्क तक एक फ्लाईओवर तैयार किया जाए। इस फ्लाईओवर को दिल्ली-जयपुर हाईवे से डीएलएफ साइबर पार्क के समीप जोड़ा जाए। फिलहाल इस फ्लाईओवर के निर्माण की योजना नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास मंजूरी के लिए विचाराधीन है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इस फ्लाईओवर के साथ-साथ डीएलएफ की मोलसरी एवेन्यू रोड से दिल्ली-जयपुर हाईवे के नीचे से जयपुर से दिल्ली की तरफ अंडरपास निर्माण की योजना भी है।

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गोल्फ कोर्स रोड पर घर खरीदना पहली पंसद

प्रॉपर्टी विशेषज्ञ होमेंटस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर प्रदीप मिश्रा के मुताबिक डीएलएफ डहलियाज में 271 करोड़ रुपये की पेंट हाउस की डील गुरुग्राम के रियल एस्टेट में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। उनका मानना है कि गोल्फ कोर्स रोड लंबे समय से बड़े कॉरपोरेट्स की पहली पसंद रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे नए इलाके भी ए-ग्रेड ऑफिस के नए सेंटर बनकर उभर रहे हैं। बेहतर सुविधाएं और निर्माण गुणवत्ता के साथ एक्सप्रेसवे पर नई आ रही परियोजनाओं को खरीदार तरजीह दे रहे हैं। उद्यमियों को सिर्फ घर नहीं, एक अच्छा एड्रेस चाहिए। आने वाले समय में बेहतर गुणवत्ता और सुविधाओं वालेी परियोजनाओं में इसी तरह के रेट देखने को मिलेंगे।

बिल्डर का नाम देखकर खरीद रहे लोग

प्रॉपर्टी एक्सपर्ट वीएमके सिंह के मुताबिक फ्लैट खरीदारों की पहली पसंद गोल्फ कोर्स रोड रहा है। गोदरेज सोरा में 31 हजार रुपये वर्ग फीट, ट्यूलिप मोनसेला में 40 हजार रुपये वर्ग फीट, गोदरेज समारिस में साढ़े 32 हजार रुपये प्रति वर्ग फीट के रेट पहुंच चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी सेंट्रल पार्क में 40 हजार रुपये प्रति वर्ग फीट तक रेट पहुंच चुके हैं। परियोजना और सुविधाओं के साथ-साथ फ्लैट खरीदार यह भी देख रहे हैं कि इसे कौन बिल्डर बेच रहा है। उसकी विश्वस्नीयता क्या है।

गोल्फ कोर्स रोड की निशुल्क मरम्मत कर रहा डीएलएफ

करीब छह साल पहले गोल्फ कोर्स रोड बनकर तैयार हुआ था। करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस रोड को देखरेख के लिए जीएमडीए को सौंपा जाना था, लेकिन डीएलएफ ने इसको अपने पास रखा है। इसकी निशुल्क मरम्मत डीएलएफ की तरफ से की जा रही है। इसका सीधा असर इस रोड की प्रॉपर्टी में आए उछाल के रूप में देखा जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरुग्राम में फ्लैट खरीदारों की पहली पसंद क्या है?
फ्लैट खरीदारों की पहली पसंद गोल्फ कोर्स रोड है।
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