Gurgaon News: सोसाइटी में पांच घंटे तक बिजली गुल रही
Gurgaon News: गुरुग्राम के बीपीटीवी अमस्टोरिया सोसाइटी में शनिवार को सुबह 10:20 से दोपहर 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रही। निवासियों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर कुछ फ्लैट्स को डीजल जेनरेटर सप्लाई नहीं दी गई। शिकायतों के बाद ही बिजली बहाल हुई। आरडब्ल्यूए ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है।
Gurgaon News: गुरुग्राम,दीपक आहूजा। सेक्टर-102 के बीपीटीवी एमस्टोरिया सोसाइटी में बिजली की आपूर्ति शनिवार सुबह 10:20 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बंद रही। जिससे सोसाइटी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि कुछ फ्लैट के लिए डीजल जेनरेटर सप्लाई जानबूझकर दोपहर 1:20 बजे से 3:30 बजे तक बंद कर दी गई थी। जबकि निवासियों ने डीसी से जुड़े सभी ज़रूरी शुल्क का भुगतान कर दिया था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद ही डीसी सप्लाई बहाल की गई।सोसाइटी की आरडब्ल्यूए मेंबर मोनिका ने कहा कि डीएचबीवीएन के एसडीओ से मांग गई है कि वे ग्रिड बिजली सप्लाई के लंबे समय तक बंद रहने का कारण और इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जानकारी दें।
लगातार चुप्पी या कोई जवाब न मिलने को सोसाइटी निवासी हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जिसमें बिजली कटौती के लंबे समय तक चलने, चुनिंदा घरों को डीजी बैकअप न देने और दखल देने के बार-बार मांग करने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई जवाब न मिलने का ज़िक्र होगा।
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