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Gurgaon News: नाबालिग के साथ शर्मनाक हरकत कर वीडियो बनाने पर मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। किशोर के साथ पड़ोस में रहने वाले युवकों ने शर्मनाक हरकत करते हुए वीडियो बनाई। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की ध

Gurgaon News: नाबालिग के साथ शर्मनाक हरकत कर वीडियो बनाने पर मामला दर्ज

Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। किशोर के साथ पड़ोस में रहने वाले युवकों ने शर्मनाक हरकत करते हुए वीडियो बनाई। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की धारा-चार के तहत बुधवार को सेक्टर-53 थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। किशोर की मां ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सेक्टर-52 क्षेत्र में रहने वाले 15 वर्षीय नाबालिग के साथ फरवरी 2026 के दौरान कई बार कथित रूप से शर्मनाक हरकत की गई। शिकायत में यह भी आरोप है कि एक आरोपी ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की, जबकि दूसरे आरोपी ने मोबाइल फोन से उसका वीडियो रिकॉर्ड किया。

पुलिस कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद थाना सेक्टर-53 पुलिस ने 29 जुलाई 2026 को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जा रही है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों का वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मामले में जांच चल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

FAQs

कब से नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार के मामले में शिकायत दर्ज की गई?
29 जुलाई 2026 को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
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