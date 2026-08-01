Gurgaon News: युवती से दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज
Gurgaon News: गुरुग्राम में एक युवती ने उसके पड़ोसी युवक पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना 14 जून को हुई थी और पीड़िता इस घटना के बाद से काफी सहमी हुई थी।
Gurgaon News: गुरुग्राम,गौरव चौधरी। एक युवती के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू की है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 14 जून को आरोपी युवक उसके पड़ोस में ही रहने वाला है।आरोपी ने पीड़िता की असहमति के बावजूद जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।इस घटना के बाद से पीड़िता काफी सहमी हुई थी और हिम्मत के बाद पुलिस को शिकायत दी गई। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है।
जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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