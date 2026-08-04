Gurgaon News: निगम आयुक्त के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कल
Gurgaon News: गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव न कराने पर आयुक्त प्रदीप दहिया की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख निर्धारित की है। अधिवक्ता रोहित मदान ने याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव कराने का अनुरोध किया गया था।
Gurgaon News: गुरुग्राम,कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव समय पर न कराए जाने पर नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की कानूनी अड़चनें बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर दीवानी अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए आगामी छह अगस्त की तारीख निर्धारित की है। यह याचिका अधिवक्ता रोहित मदान द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता रोहित मदान ने बताया कि निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर चुनाव की मांग को लेकर 25 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर 27 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद नगर निगम की ओर से 5 मार्च 2026 को अदालत में जवाब दाखिल कर आठ सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न कराने का लिखित आश्वासन दिया गया था। हालांकि, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसके बाद, 31 मई को हिपा में आयोजित सदन की बैठक में चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन बैठक से ठीक पहले मेयर राजरानी मल्होत्रा का स्वास्थ्य बिगड़ने की बात कहकर चुनाव फिर टाल दिए गए।
रिमाइंडर के बावजूद कार्रवाई न होने पर अवमानना की स्थिति
अधिवक्ता रोहित मदान का कहना है कि उन्होंने छह जुलाई को निगम आयुक्त को रिमाइंडर भेजकर अदालत के आदेशानुसार जल्द चुनाव कराने का आग्रह किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। न्यायालय में दिए गए आश्वासन का पालन न होने को हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना मानते हुए यह अवमानना याचिका दायर की गई है। छह अगस्त को होने वाली इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर अब प्रशासनिक गलियारों की नजरें टिकी हैं।
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