Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gurgaon News: निगम आयुक्त के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
Follow us on Google News
share

Gurgaon News: गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव न कराने पर आयुक्त प्रदीप दहिया की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख निर्धारित की है। अधिवक्ता रोहित मदान ने याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव कराने का अनुरोध किया गया था।

Gurgaon News: निगम आयुक्त के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कल

Gurgaon News: गुरुग्राम,कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव समय पर न कराए जाने पर नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की कानूनी अड़चनें बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर दीवानी अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए आगामी छह अगस्त की तारीख निर्धारित की है। यह याचिका अधिवक्ता रोहित मदान द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता रोहित मदान ने बताया कि निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर चुनाव की मांग को लेकर 25 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर 27 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद नगर निगम की ओर से 5 मार्च 2026 को अदालत में जवाब दाखिल कर आठ सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न कराने का लिखित आश्वासन दिया गया था। हालांकि, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसके बाद, 31 मई को हिपा में आयोजित सदन की बैठक में चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन बैठक से ठीक पहले मेयर राजरानी मल्होत्रा का स्वास्थ्य बिगड़ने की बात कहकर चुनाव फिर टाल दिए गए।

ये भी पढ़ें:Faridabad News: आरोपी पार्षदों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी टूल डाउन हड़ताल

रिमाइंडर के बावजूद कार्रवाई न होने पर अवमानना की स्थिति

अधिवक्ता रोहित मदान का कहना है कि उन्होंने छह जुलाई को निगम आयुक्त को रिमाइंडर भेजकर अदालत के आदेशानुसार जल्द चुनाव कराने का आग्रह किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। न्यायालय में दिए गए आश्वासन का पालन न होने को हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना मानते हुए यह अवमानना याचिका दायर की गई है। छह अगस्त को होने वाली इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर अब प्रशासनिक गलियारों की नजरें टिकी हैं।

सामान्य प्रश्न

गुरुग्राम नगर निगम में चुनाव कब प्रस्तावित थे?
गुरुग्राम नगर निगम में 31 मई को चुनाव प्रस्तावित थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
High Court

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।