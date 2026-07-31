Gurgaon News: संपत्तिकर जमा न कराने पर सील होंगी संपत्तियां
Gurgaon News: - निगम आयुक्त की चेतावनी- 31 अगस्त तक बकाया नहीं चुकाने पर होगी नीलामी संपत्तिकर जमा न कराने पर होंगी संपत्तियां
Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। बकाएदारों से कर वसूली के लिए निगम प्रशासन ने एक बार फिर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लंबे समय से संपत्तिकर जमा नहीं कराने वाले आठ बड़े डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं कराई गई, तो संबंधित संपत्तियों को अटैच करने, सील लगाने और सार्वजनिक नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई के लिए सभी बकाएदारों को 31 अगस्त तक का अंतिम अवसर दिया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि करदाताओं से मिलने वाले राजस्व का सीधा इस्तेमाल शहर की सड़कों की मरम्मत, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने और स्वच्छता अभियानों को चलाने में किया जाता है। ऐसे में जो लोग बार-बार चेतावनी के बाद भी कर नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाना जरूरी हो गया है। निगम आयुक्त ने शहर के सभी करदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और असुविधा से बचने के लिए समय पर अपना संपत्तिकर जमा कराएं ताकि शहर के विकास कार्यों में बाधा न आए。
नोटिस और अंतिम अवसर
- 31 अगस्त तक का मिला समय
निगम की कराधान टीम द्वारा जारी किए गए इन नोटिसों में संपत्ति मालिकों को 31 अगस्त तक पूरा बकाया जमा कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद बिना किसी अग्रिम सूचना के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी संपत्ति का मामला अदालत में लंबित है या उस पर कोई स्थगन आदेश मिला हुआ है, तो संपत्ति मालिकों को उससे संबंधित दस्तावेज तुरंत निगम कार्यालय में जमा कराने होंगे। तय तारीख तक कर जमा न होने की स्थिति में हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत संपत्ति को सील किया जाएगा। इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू करके बकाए की भरपाई की जाएगी।
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