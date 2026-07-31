Gurgaon News: संपत्तिकर जमा न कराने पर सील होंगी संपत्तियां

Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। बकाएदारों से कर वसूली के लिए निगम प्रशासन ने एक बार फिर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लंबे समय से संपत्तिकर जमा नहीं कराने वाले आठ बड़े डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं कराई गई, तो संबंधित संपत्तियों को अटैच करने, सील लगाने और सार्वजनिक नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई के लिए सभी बकाएदारों को 31 अगस्त तक का अंतिम अवसर दिया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि करदाताओं से मिलने वाले राजस्व का सीधा इस्तेमाल शहर की सड़कों की मरम्मत, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने और स्वच्छता अभियानों को चलाने में किया जाता है। ऐसे में जो लोग बार-बार चेतावनी के बाद भी कर नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाना जरूरी हो गया है। निगम आयुक्त ने शहर के सभी करदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और असुविधा से बचने के लिए समय पर अपना संपत्तिकर जमा कराएं ताकि शहर के विकास कार्यों में बाधा न आए。