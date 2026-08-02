Gurgaon News: विज्ञापन से निगम कर रहा 445 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

Gurgaon News: - एजेंसियों की मांग पर टेंडर अवधि पांच साल करने और एलईडी स्क्रीन का आकार बढ़ाने का प्रस्ताव, अवैध होर्डिंग्स पर लगेगी रोक

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम शहर में क्लस्टर आधारित आउटडोर विज्ञापन प्रणाली लागू कर आगामी तीन वर्षों में करीब 445 करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। क्लस्टर सिस्टम लागू होने से निगम की सालाना आय लगभग 150 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी, जिससे मिलने वाले राजस्व को शहर में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर खर्च किया जाएगा। बता दें कि बीते वित्त वर्ष में निगम को विज्ञापनों से करीब 100 करोड़ रुपये की आय हुई थी। निगम अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में विज्ञापन बायलॉज वर्ष 2018 में लागू किए गए थे, जिनमें 2022 में संशोधन किया गया था। अब बदलते बाजार और विज्ञापन उद्योग की व्यावहारिक जरूरतों को देखते हुए नियमों में एक बार फिर बदलाव की तैयारी की जा रही है, ताकि ई-ऑक्शन में अधिक से अधिक एजेंसियां भाग लें। शहर को कुल छह क्लस्टर में बांटा गया है。

विज्ञापन एजेंसियों ने दिए तीन महत्वपूर्ण सुझाव ई-ऑक्शन में एजेंसियों की कम भागीदारी को देखते हुए विज्ञापन एजेंसियों ने निगम के समक्ष तीन प्रमुख मांगे रखी हैं। इसमें पहली बाहर से मंगवाई जाने वाली डिजिटल एलईडी स्क्रीन को स्थापित करने में एि से 1.5 महीने का समय लगता है, इस कारण इस अवधि की लाइसेंस फीस माफ की जाए। दूसरा दिल्ली की तर्ज पर गुरुग्राम में भी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाने की अनुमति दी जाए और तीसरा भारी निवेश को देखते हुए अनुबंध की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए, ताकि निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके।

एचएमआरटीसी मेट्रो कॉरिडोर की योजना भी समीक्षा के अधीन निगम की क्लस्टर योजना के साथ-साथ एचएमआरटीसी (हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) मेट्रो कॉरिडोर क्षेत्र के पिलरों और स्टेशनों पर विज्ञापन अधिकार देने का मॉडल भी अटका हुआ है। पर्याप्त एजेंसियों के आगे नहीं आने से इस ई-ऑक्शन को रद्द करना पड़ा था। अब निगम दोनों योजनाओं की शर्तों में ढील देने के लिए विस्तृत एजेंडा तैयार कर शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजने जा रहा है।

अवैध विज्ञापनों पर लगेगी लगाम नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि शहर में क्लस्टर सिस्टम लागू होने से निगम के राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। इससे अवैध होर्डिंग्स पर पूरी तरह से लगाम लगेगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बायलॉज में जरूरी संशोधन करवाकर ई-ऑक्शन प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा।