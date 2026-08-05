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Gurgaon News: इस महीने सौ अवैध निर्माणों को तोड़ेगा नगर निगम, टास्क फोर्स का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: - अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम की पहली बार बड़ी तैयारी इस महीने सौ अवैध निर्माणों तोड़ेगा नगर निगम, टास्क

Gurgaon News: इस महीने सौ अवैध निर्माणों को तोड़ेगा नगर निगम, टास्क फोर्स का गठन

Gurgaon News: गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता।नगर निगम ने अगस्त माह में विशेष अभियान चलाकर शहर में सौ अवैध निर्माणों को तोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर निगम आयुक्त ने विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की अब रोजाना निगरानी होगी। प्रत्येक जोन में चल रहे अवैध निर्माणों को लेकर निगम ने सूची तैयार कर ली है। बीते पांच साल की बात करें तो गुरुग्राम क्षेत्र में एक लाख से अधिक अवैध निर्माण हो चुके हैं। नियमों के अनुसार निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए निगम से भवन का नक्शा पास करवाना होता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करके अवैध रूप से भवनों का नियमों को अनदेखा करके निर्माण कर रहे हैं। जिससे नगर निगम को हर साल 200 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है。

अवैध निर्माणों को खुद तोड़ने की अपील

निगम प्रशासन ने भवन मालिकों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि वे प्रशासनिक कार्रवाई से पहले स्वयं अपने अवैध निर्माण हटा लें। ऐसा न करने पर नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और इसका पूरा खर्च भी संबंधित निर्माणकर्ता से ही वसूला जाएगा। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम का सुनियोजित विकास निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण शहर के मास्टर प्लान, जल निकासी, यातायात और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसलिए निगम ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और कानून के दायरे में हो। किसी भी स्तर पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की भी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

विशेष टास्क फोर्स गठित की गई

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है। ये टीमें प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक जोन के संयुक्त आयुक्त दैनिक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट निगम मुख्यालय को भेजेंगे, जिससे उच्च स्तर पर अभियान की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा सके।

FAQs

गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?
नगर निगम ने अगस्त माह में विशेष अभियान चलाकर सौ अवैध निर्माणों को तोड़ने का लक्ष्य रखा है और विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है।
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