Gurgaon News: सफाई में लापरवाही पर दो एजेंसियों पर आठ लाख रुपये का जुर्माना
Gurgaon News: - अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर नगर निगम आयुक्त सख्त, दिए निर्धारित संसाधन उपलब्ध कराने के आदेश
Gurgaon News: गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम ने कार्य में लापरवाही बरतने और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर दो सफाई एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं, निर्धारित संसाधन उपलब्ध न कराने पर 7.91 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। निरीक्षण और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि जोन-2 में सफाई का काम संभाल रही केएस मल्टीफैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिदिन तय मानकों के अनुसार आठ ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और 56 सफाई कर्मचारी तैनात करने थे। निरीक्षण में पाया गया कि एजेंसी तय संख्या से काफी कम वाहन और कर्मचारियों से काम करा रही थी। इस लापरवाही पर नोटिस जारी करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कमी पर एक लाख 72 हजार 500 रुपये और सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति पर तीन लाख 76 हजार 418 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह वीएस वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम ने तुलिप चौक स्थित सेकेंडरी प्वाइंट से समय पर 14 टन कचरा न उठाने पर एजेंसी को नोटिस थमाया है। निरीक्षण में पाया गया कि डम्पर उपलब्ध होने के बावजूद कचरा वहां सड़ता रहा। इस ढिलाई पर एजेंसी पर दो लाख 42 हजार 760 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी
निगम ने दोनों एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से आरएफपी और कार्य आदेश की शर्तों के मुताबिक सभी ट्रैक्टर, गाड़ियां और सफाई कर्मचारी तैनात करें। भविष्य में कमी पाए जाने पर लगातार जुर्माना लगाने और अनुबंध रद्द करने की चेतावनी दी गई है।
नागरिकों को साफ-सुथरा माहौल देना हमारी प्राथमिकता है
किसी भी एजेंसी द्वारा काम में लापरवाही या अनुबंध का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी एजेंसियों को अपने संसाधन पूरे रखने होंगे, वरना इससे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- प्रदीप दहिया, निगम आयुक्त, गुरुग्राम
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