Gurgaon News: सफाई में लापरवाही पर दो एजेंसियों पर आठ लाख रुपये का जुर्माना

Gurgaon News: गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम ने कार्य में लापरवाही बरतने और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर दो सफाई एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं, निर्धारित संसाधन उपलब्ध न कराने पर 7.91 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। निरीक्षण और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि जोन-2 में सफाई का काम संभाल रही केएस मल्टीफैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिदिन तय मानकों के अनुसार आठ ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और 56 सफाई कर्मचारी तैनात करने थे। निरीक्षण में पाया गया कि एजेंसी तय संख्या से काफी कम वाहन और कर्मचारियों से काम करा रही थी। इस लापरवाही पर नोटिस जारी करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कमी पर एक लाख 72 हजार 500 रुपये और सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति पर तीन लाख 76 हजार 418 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह वीएस वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम ने तुलिप चौक स्थित सेकेंडरी प्वाइंट से समय पर 14 टन कचरा न उठाने पर एजेंसी को नोटिस थमाया है। निरीक्षण में पाया गया कि डम्पर उपलब्ध होने के बावजूद कचरा वहां सड़ता रहा। इस ढिलाई पर एजेंसी पर दो लाख 42 हजार 760 रुपये का जुर्माना लगाया गया।