Gurgaon News: बसई प्लांट में लोगों से सीएंडडी वेस्ट नहीं ले रहे एजेंसी, नोटिस जारी

Gurgaon News: - प्लांट के 15 किमी दायरे से मलबा नहीं उठाने और निजी बिल्डरों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर भड़के पार्षद, बताया बड़ा घोटाला

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम ने मलबा प्रबंधन प्रणाली में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन कर रही एजेंसी को नोटिस जारी किया है। लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निगम ने चेतावनी दी है कि यदि एजेंसी ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, तो उस पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ-साथ अनुबंध तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार, अनुबंध के तहत एजेंसी को 15 किलोमीटर के दायरे से मलबा उठाने और प्लांट में निजी बिल्डरों, ठेकेदारों, डेवलपर्स और आम नागरिकों द्वारा लाए गए मलबे को स्वीकार कर उसका वैज्ञानिक निपटान करना अनिवार्य है। हालांकि, एजेंसी बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों से सीएंडडी वेस्ट लेने से मना कर रही है और 15 किमी के दायरे से कचरा नहीं उठा रही है। इस लापरवाही के कारण शहर में जगह-जगह अवैध रूप से मलबे के ढेर लग रहे हैं, जिससे गंभीर पर्यावरणीय और नागरिक समस्याएं पैदा हो रही हैं。

एजेंसी का तर्क खारिज एजेंसी ने तर्क दिया था कि मलबे की मात्रा का आकलन न होने के कारण कचरा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। नगर निगम ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सीएंडडी वेस्ट की मात्रा का आकलन करना संबंधित क्षेत्र के जेई का काम है, न कि एजेंसी का। इस आधार पर आम जनता या निजी संस्थाओं को कचरा जमा करने से रोकना अनुबंध की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।

ओवरचार्जिंग और बड़े घोटाले का आरोप मामले में पार्षदों ने भी मोर्चेबंदी करते हुए प्रोसेसिंग शुल्क में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। वार्ड-11 के पार्षद कुलदीप यादव ने कहा कि नगर निगम द्वारा तय स्वीकृत दर 205 से 220 रुपये प्रति टन है, जबकि अनुबंधित एजेंसी निजी लोगों और ठेकेदारों से 700 रुपये प्रति टन से अधिक वसूल कर रही है। पार्षदों ने इसे एक बड़ा घोटाला करार देते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

कचरा रोकने का दावा दूसरी ओर, एजेंसी प्रतिनिधि दिनेश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि निगम से 1200 टीपीडी कचरा लेने का समझौता है, लेकिन हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने प्लांट की क्षमता 300 टीपीडी बताते हुए तीन करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। इसी कानूनी असमंजस के कारण अतिरिक्त कचरा लेने में समस्या आ रही है।

कचरा स्वीकार करने के निर्देश नगर निगम ने एजेंसी को बिना किसी भेदभाव के सभी वैध स्रोतों से सीएंडडी वेस्ट तुरंत स्वीकार करना शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है। निगम ने साफ किया है कि यदि आगे भी अवहेलना जारी रही, तो एजेंसी का ठेका समाप्त कर वैकल्पिक व्यवस्था का पूरा खर्च उसी से वसूल किया जाएगा।