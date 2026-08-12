Gurgaon News: सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली एजेंसी पर 12 लाख का जुर्माना लगाया
Gurgaon News: गुरुग्राम नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर केएस मल्टीफेसलिटी सर्विसेज पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एजेंसी को निर्धारित संख्या में कचरा उठाने वाले वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने में कमी पाई गई। नगर निगम ने सभी एजेंसियों को अनुबंध के नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।
Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने और घरों से कूड़ा उठाने वाली एजेंसियों सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। जोन-5 में घरों से कूड़ा एकत्रित व सफाई कार्य का जिम्मा संभाल रही एजेंसी केएस मल्टीफेसलिटी सर्विसेज पर निर्धारित संख्या में वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं करने पर 12 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए दो अलग-अलग नोटिस के तहत एजेंसी पर कुल 12 लाख 466 रुपये की जुर्माना लगाया है। इसकी कटौती उसके मासिक बिल से की जाएगी। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. जयवीर यादव ने स्पष्ट किया है कि सफाई कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियों को अपने अनुबंध और कार्यादेश की शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि फील्ड में वाहनों और कर्मचारियों की उपलब्धता का औचक निरीक्षण जारी रहेगा। यदि निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी की सीधी जवाबदेही तय करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
76 वाहनों में मिली भारी कमी
संयुक्त आयुक्त जोन-5 कार्यालय द्वारा जारी पहले नोटिस के अनुसार एजेंसी को प्रतिदिन 76 कचरा उठाने वाले वाहन उपलब्ध कराने थे। सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा 25 जुलाई से 11 अगस्त तक किए गए निरीक्षण में पाया गया कि निर्धारित संख्या के मुकाबले काफी कम गाड़ियां मैदान में उतारी जा रही थीं। निगम रिकॉर्ड के अनुसार इस अवधि में कुल 691 वाहन-दिनों की बड़ी कमी दर्ज की गई, जिसके एवज में एजेंसी पर नौ लाख 95 हजार 040 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ट्रैक्टर-ट्रॉली व सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति पर भी गाज
एजेंसी के खिलाफ जारी दूसरे नोटिस में ट्रैक्टर-ट्रॉली और कर्मचारियों की कमी उजागर हुई है। जोन-5 के वार्डों में एक अगस्त से 11 अगस्त के बीच किए गए निरीक्षण में कुल 26 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 286 सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए 65 हजार रुपये और कर्मचारियों की गैरहाजिरी के लिए एक लाख 40 हजार 426 रुपये की पेनल्टी तय की गई। इस प्रकार दूसरे नोटिस के तहत कुल दो लाख पांच हजार 426 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है.
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