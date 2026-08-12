Gurgaon News: सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली एजेंसी पर 12 लाख का जुर्माना लगाया

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने और घरों से कूड़ा उठाने वाली एजेंसियों सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। जोन-5 में घरों से कूड़ा एकत्रित व सफाई कार्य का जिम्मा संभाल रही एजेंसी केएस मल्टीफेसलिटी सर्विसेज पर निर्धारित संख्या में वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं करने पर 12 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए दो अलग-अलग नोटिस के तहत एजेंसी पर कुल 12 लाख 466 रुपये की जुर्माना लगाया है। इसकी कटौती उसके मासिक बिल से की जाएगी। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. जयवीर यादव ने स्पष्ट किया है कि सफाई कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियों को अपने अनुबंध और कार्यादेश की शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि फील्ड में वाहनों और कर्मचारियों की उपलब्धता का औचक निरीक्षण जारी रहेगा। यदि निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी की सीधी जवाबदेही तय करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाएगा।