Gurgaon News: बहुमंजिला पार्किंग हुई बेअसर, 200 की जगह रोज पहुंच रहे महज 30 वाहन

Gurgaon News: - राजीव चौक की ओर से आने वाले वाहन चालकों को नहीं मिल रहा सीधा रास्ता, शिवमूर्ति के पास से लेना पड़ रहा है यू टर्न

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। सदर बाजार के पास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए निगम द्वारा बनाई गई बहुमंजिला पार्किंग योजनागत कमियों के कारण सफेद हाथी साबित हो रही है। पार्किंग के सामने मुख्य सड़क पर सही जगह कट नहीं होने के कारण वाहन चालक इस पार्किंग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह है कि 200 से अधिक वाहनों की क्षमता वाली इस आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग में रोजाना महज 30 से 35 वाहन ही पार्क हो पा रहे हैं, जबकि बाहर सड़कों पर दिनभर गाड़ियों का जमावड़ा और जाम लगा रहता है। राजीव चौक और सोहना चौक की तरफ से सदर बाजार या आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में आने वाले वाहन चालकों को बहुमंजिला पार्किंग तक पहुंचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़क पर सीधा कट न होने के कारण चालकों को शिवमूर्ति के पास जाकर यू-टर्न लेना पड़ता है। शिवमूर्ति चौक पर पहले से ही यातायात का भारी दबाव रहता है, जिसके चलते केवल यू-टर्न लेने में ही लोगों को 15 से 20 मिनट तक लंबे जाम में जूझना पड़ता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग पार्किंग तक जाने के बजाय अपनी गाड़ियों को मुख्य सड़क के किनारों या अवैध स्थानों पर खड़ी कर देते हैं, जिससे सड़क और अधिक संकरी हो जाती है।

पार्किंग से निकास पर भी लग रहा है भारी जाम समस्या केवल पार्किंग में पहुंचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो वाहन चालक जैसे-तैसे बहुमंजिला पार्किंग के अंदर पहुंच भी जाते हैं, उनके लिए बाहर निकलना किसी सिरदर्द से कम नहीं है। पार्किंग के निकास द्वार के पास सड़क का संकरा होना और सामने से आने वाले अनियंत्रित ट्रैफिक के कारण गाड़ियों के बाहर निकलते ही मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है।

व्यापारियों और वाहन चालकों ने उठाई डिवाइडर कट की मांग स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों का कहना है कि नगर निगम ने करोड़ों रुपये खर्च करके बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसके सुगम आवागमन पर ध्यान नहीं दिया। यदि निगम प्रशासन ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय बनाकर पार्किंग के ठीक सामने या उपयुक्त दूरी पर एक व्यवस्थित कट (टर्न) प्रदान कर दे और दिशा-निर्देश बोर्ड (साइनबोर्ड) लगा दे, तो राजीव चौक से आने वाले वाहन सीधे पार्किंग में प्रवेश कर सकेंगे। इससे न केवल बहुमंजिला पार्किंग का पूरा इस्तेमाल शुरू होगा, बल्कि बाजार की सड़कों को भी अवैध पार्किंग और रोजाना लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

सड़क पर कट के लिए जीएमडीए से चर्चा की गई थी हालांकि, सड़क पर कट के लिए जीएमडीए से चर्चा की गई थी, लेकिन यहां कट बनने से यहां भी जाम लग जाएगा। शिव मूर्ति के पास ही यू टर्न लेना होगा। सड़कों पर जो वाहन खड़े हो रहे हैं इसके लिए इन वाहनों को हटाने के लिए इनफोर्स किया जाएगा।

- संदीप धुंधवाल, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम।