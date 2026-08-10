Gurgaon News: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो निर्माण में 10 मकान और दुकान अड़चन बनीं

Gurgaon News: - मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो निर्माण में आ रही अड़चनों की समीक्षा 13 अगस्त को होगी

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण में मेट्रो स्टेशन और मेट्रो मार्ग के निर्माण में 10 मकान अड़चन बने हुए हैं। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने इस विवाद को सुलझाने का आग्रह एनएचएआई और एचएसवीपी अधिकारियों से किया है, लेकिन इनकी तरफ से इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में 13 अगस्त को होने वाली बैठक में विवादों के सुलझने की उम्मीद है। जीएमआरएल सूत्रों के मुताबिक हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो मार्ग और स्टेशन के निर्माण में छह मकान आ रहे हैं। इनमें सेक्टर-10 स्टेशन के निर्माण में दो मकान आ रहे हैं। यह सभी मकान सरस्वती इंक्लेव कॉलोनी के हैं। मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सेक्टर-37 में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण में गांव बसई के चार मकान और दुकान आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह अवैध रूप से बने हैं, लेकिन एचएसवीपी के अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं。

गैस पाइप लाइन बनी अड़चन जीएमडीए के सेक्टर-10 बस डिपो, सेक्टर-37 से बसई तालाब और सेक्टर-नौ में हरियाणा सिटी गैस की गैस पाइप लाइन मेट्रो निर्माण में अड़चन बनी हुए हैं। एचसीजी को गैस लाइन हटाने का आग्रह एनएचएआई ने किया है, लेकिन लाइन स्थानांतरित नहीं होने से मेट्रो परियोजना में देरी हो रही है। इसके अलावा हरियाणा सिटी गैस ने नया सीएनजी स्टेशन बनाने और पुराना सीएनजी स्टेशन हटाने की एवज में मुआवजा राशि को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त निर्धारित है।

जमीन खरीदने में देरी हो रही ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में कन्हेई, इस्लामपुर और बसई गांव की जमीन आ रही है। भूमि अधिग्रहण विभाग की तरफ से बाजारी कीमत के हिसाब से जमीन का मूल्यांकन कर लिया है। कुछ जमीन मालिकों ने अभी तक सहमती नहीं बताई है। ऐसे में मेट्रो निर्माण के लिए जमीन खरीदने में देरी हो रही है।

बिजली घर और तार भी अड़चन बनी हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक के बीच में 66केवी क्षमता का बिजली घर और बिजली तार मेट्रो निर्माण में अड़चन बने हुए हैं। बिजली के 17 इंडीपेंडेंट फीडर को स्थानांतरित किया जाना है। पानी की 1600 एमएम की पाइप लाइन भी अभी तक स्थानांतरित नहीं हो सकी है।

उद्योग विहार फेज-छह के स्टेशन का डिजाइन प्रभावित हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क निर्माण परियोजना पर फैसला नहीं होने से मेट्रो के उद्योग विहार फेज-छह स्टेशन में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन का निर्माण अटक गया है। इस स्टेशन पर सड़क पार करने के लिए एफओबी बनाया जाना है। यदि एलिवेटेड रोड बनता है तो उसके नीचे से एफओबी तैयार किया जाएगा।