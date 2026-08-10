Gurgaon News: तैयारी स्वतंत्रता दिवस की: बाजारों में छाया तिरंगे का रंग, आजादी के जश्न की तैयारी शुरू

Gurgaon News: - गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बढ़ी खरीदारी, दुकानों पर पहुंचा तिरंगा और सजावटी सामान- गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बढ़ी खरीदारी, दु

Gurgaon News: गुरुग्राम, साक्षी रावत। स्वतंत्रता दिवस में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और गुरुग्राम के बाजार धीरे-धीरे तिरंगे के रंग में रंगने लगे हैं। पिछले दिनों लगातार बारिश के कारण बाजारों में सामान्य कारोबार प्रभावित रहा, लेकिन मौसम में सुधार के साथ रविवार को बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ी। इस बार 15 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है, ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से पहले वीकेंड पर लोगों ने खरीदारी की। सदर बाजार से लेकर सेक्टर मार्केट तक दुकानों पर तिरंगे, छोटे झंडे, बैज, रिस्ट बैंड, तिरंगा पट्टियां और सजावटी सामान दिखाई देने लगा है। इस बार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने तिरंगा बिक्री केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों की सजावट, रैलियों और सामुदायिक कार्यक्रमों की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इसका असर अब गुरुग्राम के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है。

छोटे झंडे से बड़े राष्ट्रीय ध्वज तक, दुकानों पर बढ़ी रेंज: बाजारों में बच्चों के हाथ में लेकर चलने वाले छोटे झंडों के साथ मध्यम और बड़े आकार के राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हैं। इसके अलावा तिरंगा बैज, रिस्ट बैंड, स्टिकर, पताकाएं, कागज की झंडियां और सजावटी पट्टियां भी दुकानों पर रखी गई हैं। दुकानदारों के अनुसार स्कूलों, आरडब्ल्यूए और निजी संस्थानों की ओर से सामूहिक कार्यक्रमों के लिए सामान की मांग आने लगी है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में मंच, स्कूल परिसर, प्रवेश द्वार और कार्यक्रम स्थल सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तिरंगा थीम की सामग्री भी बाजार में उपलब्ध है। छोटे सामान की खरीदारी व्यक्तिगत स्तर पर हो रही है, जबकि बड़े झंडों और सजावटी सामग्री की मांग संस्थानों और सोसायटियों से आ रही है。

वीकेंड पर बाजार पहुंचे लोग, अगले कुछ दिन और बढ़ेगी खरीदारी: इस बार 15 अगस्त शनिवार को होने के कारण स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए लोगों के पास सप्ताहांत में खरीदारी का अवसर है। रविवार को भी कई परिवार बच्चों के साथ बाजारों में पहुंचे। खासतौर पर बच्चों के लिए छोटे झंडे, बैज और तिरंगा बैंड खरीदने में रुचि दिखाई दे रही है।

बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों में बाजारों में आवाजाही प्रभावित रही थी। कई जगह जलभराव और खराब मौसम के चलते लोग जरूरी खरीदारी तक सीमित रहे। अब मौसम में सुधार के साथ बाजारों में रौनक लौटने लगी है और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े सामान की बिक्री भी गति पकड़ रही है।

स्कूलों में कार्यक्रमों की तैयारी, सजावट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर जोर: शहर के स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। कई स्कूलों में विशेष सभाओं, देशभक्ति गीतों, भाषण, पोस्टर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारी चल रही है। कुछ स्कूलों के कार्यक्रम 15 अगस्त से पहले ही आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी गतिविधियों का सिलसिला शुरू हो चुका है।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी तिरंगा गतिविधियों की तैयारी: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर छात्र गतिविधियां बढ़ रही हैं। तिरंगा रैली, जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पोस्टर और भाषण प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों की तैयारी की जा रही है। प्रदेश स्तर पर विश्वविद्यालयों को भी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जोड़ने की तैयारी की गई है। गुरुग्राम जैसे शैक्षणिक और कॉरपोरेट हब में कॉलेजों के अलावा आरडब्ल्यूए, कॉरपोरेट संस्थानों और बाजार एसोसिएशनों की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। इससे बाजार में तिरंगा सजावटी सामान की मांग अलग-अलग स्तर से आ रही है।

स्कूल-सोसायटी की खरीदारी से दुकानदारों को उम्मीद: बाजार के दुकानदारों को उम्मीद है कि 10 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस तक बिक्री में और तेजी आएगी। अभी व्यक्तिगत खरीदार छोटे झंडे और बैज खरीद रहे हैं, जबकि अगले कुछ दिनों में स्कूल, सोसायटी, कार्यालय और संस्थानों की सामूहिक खरीदारी बढ़ने की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आने के साथ दुकानों पर तिरंगा और सजावटी सामान की जगह भी बढ़ाई जा रही है।