Gurgaon News: पोर्टल से होगी ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों की निगरानी: निगम आयुक्त

Gurgaon News: - घरों से कूड़ा संग्रहण, रोड स्वीपिंग, वाहनों व मैनपावर का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, पोर्टल आधारित रिपोर्ट के अनुसार ही होगा भुगतान

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) मॉनिटरिंग पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में अतिरिक्त निगम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, सफाई निरीक्षकों, सुपरवाइजरों और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को एसडब्ल्यूएम मॉनिटरिंग पोर्टल की कार्यप्रणाली, पंजीकरण प्रक्रिया और रियल-टाइम निगरानी और मूल्यांकन की जानकारी दी गई। निर्देश दिए गए कि सभी एजेंसियां घरों से कूड़ा संग्रहण, रोड स्वीपिंग, वाहनों और मैनपावर का पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं और उन्हें क्षेत्रवार कार्य आवंटित करें。

--------- - पोर्टल पर पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगा भुगतान

प्रशिक्षण में साफ किया गया कि भविष्य में केवल उन्हीं वाहनों और मैनपावर का भुगतान स्वीकृत होगा, जो एसडब्ल्यूएम मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकृत होंगे और जिनका कार्य रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज रहेगा। एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकृत संसाधन केवल आवंटित क्षेत्र में ही कार्य करें। यदि कोई वाहन या कर्मचारी निर्धारित क्षेत्र से बाहर कार्य करता पाया गया या पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं हुआ, तो भुगतान रोक दिया जाएगा।

--------- - स्वच्छता व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी तय

निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। एसडब्ल्यूएम मॉनिटरिंग पोर्टल इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ सफाई कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से यह स्पष्ट रहेगा कि किस वार्ड या क्षेत्र में कितना कार्यबल और कौन-से वाहन तैनात हैं और वह निर्धारित मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी और आम नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सेवाएं मिल सकेंगी।

--------- - समय सीमा में पंजीकरण पूर्ण करने के निर्देश

निगम आयुक्त ने अधिकारियों और निजी एजेंसियों को तय समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम का मुख्य उद्देश्य केवल भुगतान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना नहीं, बल्कि पूरे कचरा प्रबंधन तंत्र को अधिक दक्ष, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाना है, जिससे गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जा सके।