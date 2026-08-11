Gurgaon News: सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर दो एजेंसियों पर 31.45 लाख का जुर्माना
Gurgaon News: गुरुग्राम नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल पर आवश्यक जानकारी न देने और निर्धारित वाहन एवं कर्मचारियों की कमी के चलते दो एजेंसियों पर 31 लाख 45 हजार 360 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सुरक्षा मानकों को लागू नहीं करने पर दोनों एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल पर आवश्यक जानकारी न देने, निर्धारित संख्या में वाहन और कर्मचारी तैनात न करने और जीपीएस प्रणाली लागू न करने पर निगम ने दो एजेंसियों पर 31 लाख 45 हजार 360 रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डॉ. प्रीतपाल सिंह का कहना है कि दोनों ही लापरवाह एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। जोन-6 में सैनिटेशन कार्य के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी केएस मल्टीफेसलिटी सर्विसेज लिमिटेड को 10 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, चालक और हेल्पर तैनात करने थे। एजेंसी ने इन वाहनों को एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराया। इसके बाद पेनल्टी क्लॉज के तहत 15 जून से 31 जुलाई तक प्रतिदिन 20 हजार रुपये की दर से एजेंसी पर नौ लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। न-6 में घरों से कूड़ा एकत्रित करने में जुटी एजेंसी द क्लासिक मैनपावर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को 53 वाहन, चालक और सुपरवाइजर तैनात करने थे। एजेंसी द्वारा कम वाहन चलाने, जीपीएस नहीं लगाने और पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर 22 लाख 05 हजार 360 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह है कि एजेंसी का मासिक बिल 21 लाख रुपये है, जबकि उस पर पेनल्टी 22 लाख रुपये से अधिक लगा दी गई है。
डिजिटल मॉनिटरिंग से तय होगी जवाबदेही
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सफाई कार्य में लगे सभी सेवा प्रदाताओं की जमीनी स्तर पर जांच की जा रही है। डिजिटल प्रणाली के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कागजों में दिखाए गए वाहन और कर्मचारी वास्तव में सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं या नहीं। नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ टेंडर रद्द करने और उन्हें काली सूची में डालने जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली दोनों एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है। अन्य एजेंसियों की भी लगातार निगरानी की जा रही है।
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