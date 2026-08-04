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Gurgaon News: पुलिस का सहयोग नहीं मिलने से फ्लैट खरीदार निराश लौटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। पुलिस का सहयोग नहीं मिलने से सोमवार को सेक्टर-91 स्थित अंसल फर्नहिल सोसाइटी के फ्लैट खरीदार निराश होकर घर की तरफ लौट गए

Gurgaon News: पुलिस का सहयोग नहीं मिलने से फ्लैट खरीदार निराश लौटे

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। पुलिस का सहयोग नहीं मिलने से सोमवार को सेक्टर-91 स्थित अंसल फर्नहिल सोसाइटी के फ्लैट खरीदार निराश होकर घर की तरफ लौट गए। फ्लैट खरीदारों ने फैसला लिया कि इस मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर की जाएगी। एनसीएलटी से आग्रह किया जाएगा कि जमीन खाली करवाकर कब्जा दिलवाने का निर्देश गुरुग्राम पुलिस को दिया जाए। गत 24 जुलाई को एनसीएलटी ने इस परियोजना को पूरा करवाने के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए आईआरपी (दिवाला समाधान पेशेवर) नियुक्त कर दिया था। गत 30 जुलाई को फ्लैट खरीदारों के एक समूह ने शिकायत निवारण शिविर में याचिका दायर करके एनसीएलटी का आदेश देते हुए आग्रह किया था कि इस सोसाइटी का कब्जा दिलवाया जाए। इस शिविर से पुलिस को दिशा-निर्देश जारी हो गए थे।

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सहयोग की कमी

सोमवार सुबह करीब 80 फ्लैट खरीदार सेक्टर-93 स्थित पुलिस चौकी में पहुंच गए। चौकी प्रभारी ने उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त, पश्चिम के पास भेज दिया था। फ्लैट खरीदारों के मुताबिक सहायक पुलिस आयुक्त को एनसीएलटी के आदेश की कॉपी दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि निर्माणाधीन स्थल पर कब्जा है तो कब्जेधारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। साइट खाली करवाने के लिए जिला उपायुक्त से लिखित निर्देश दिलवाए जाएं। इसके बाद पुलिस मौके पर जाएगी। फ्लैट खरीदारों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीएलटी की तरफ से दिवालिया समाधान योजना को मंजूरी देने के बावजूद प्रशासन और कानून व्यवस्था स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इसमें फैसला हुआ कि एनसीएलटी में एक याचिका दायर करके आग्रह किया जाएगा कि गुरुग्राम पुलिस को कब्जा दिलवाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएं।

क्या है मामला

इस सोसाइटी को साल 2011 में लांच किया था। इसमें करीब 600 फ्लैट खरीदार हैं। साल 2018 में फ्लैट का कब्जा दिया जाना था। फ्लैट खरीदारों ने करीब पौने तीन सौ करोड़ का भुगतान बिल्डर को किया था। बिल्डर ने 55 प्रतिशत निर्माण करके परियोजना को अधर में छोड़ दिया था। करीब 35 खरीदारों ने साल 2022 में एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। गत 24 जुलाई को एनसीएलटी ने दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फ्लैट खरीदारों के पक्ष में आदेश जारी कर दिए।

सामान्य प्रश्न

फ्लैट खरीदारों ने किस प्राधिकरण में याचिका दायर करने का निर्णय लिया?
फ्लैट खरीदारों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर करने का निर्णय लिया।
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