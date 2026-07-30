Gurgaon News: करोड़ों की जमीन बुलडोजर चलाकर खाली करवाई
Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-42 में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणमुक्त करवाया। माफियाओं ने इस जमी
Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-42 में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणमुक्त करवाया। माफियाओं ने इस जमीन पर अवैध निर्माण किया हुआ था। दुकान लगवाकर अवैध रूप से वसूली की जा रही थी। जीएमडीए के डीटीपीई आरएस बाठ के नेतृत्व में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। गुरुवार सुबह जीएमडीए के डीटीपीई आरएस बाठ के नेतृत्व में एक तोड़फोड़ दस्ता गोल्फ कोर्स रोड पर पहुंच गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की जमीन पर करीब 20 बड़ी दुकानों का निर्माण किया हुआ था। इसमें अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। कई एकड़ जमीन पर सब्जी और फल मंडी, वर्कशॉप, मेडिकल स्टोर, रेस्तरां और ढाबे, हुक्का हाउस, चिकन और मटन शॉप आदि का संचालन किया जा रहा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डीटीपीई का आदेश मिलने के बाद तोड़फोड़ दस्ते ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया。
तोड़फोड़ की जानकारी
इस तोड़फोड़ को करने से पहले डीटीपीई ने एचएसवीपी से जमीन से जुड़ी सारी जानकारी एकत्रित की थी। एचएसवीपी की तरफ से जवाब दिया गया था कि इस जमीन का अधिग्रहण किया हुआ है। अधिग्रहित जमीन पर अवैध रूप से इन गतिविधियों का संचालन हो रहा है। इसके बाद डीटीपीई ने कारण बताओ नोटिस दिया। रिस्टोरेशन आदेश पारित करने के बाद तोड़फोड़ शुरू की।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
डीटीपीई आरएस बाठ ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध व्यवसाय चलाने और उगाही करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध गतिविधियां मिलेंगी, वहां इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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