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Gurgaon News: कैब में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: अदालत से: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की एक अदालत ने रात के समय कैब में सवारियों को लिफ्ट देकर लूटपाट और जबरन यूपीआई ट्रांसफर कराने वाले गि

Gurgaon News: कैब में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम की एक अदालत ने रात के समय कैब में सवारियों को लिफ्ट देकर लूटपाट और जबरन यूपीआई ट्रांसफर कराने वाले गिरोह के एक आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता, लूटे गए सामान व चाकू की बरामदगी और जांच के जारी रहने का हवाला देते हुए आरोपी जी एम सादिक निवासी गोविंदपुर, पश्चिम बंगाल को राहत देने से इनकार कर दिया।

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19 जून को दिया था वारदात को अंजाम

मामला 19 जून 2026 की देर रात का है। पीड़ित अभिनव मिश्रा ने पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज-दो में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद तड़के लगभग एक बजकर 55 मिनट इफ्को चौक पर वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तीन व्यक्तियों से भरी एक सफेद रंग की अर्टिगा टैक्सी आकर रुकी। पीड़ित उसमें सवार हो गया।

तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

कार सवारों ने बातचीत में उलझाकर उसका मोबाइल पासवर्ड हासिल कर लिया और उसके कोटक महिंद्रा बैंक खाते से 16 हजार तथा एयरटेल पेमेंट्स बैंक से 900 यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी से ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित का वनप्लस मोबाइल, लैपटॉप, नकदी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाइक की आरसी वाला पर्स छीन लिया और उसे डीएलएफ फेज-पांच स्थित जैनपैक्ट चौक के पास कार से नीचे फैंक कर फरार हो गए।

अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए सेक्टर-48, गुरुग्राम स्थित गायत्री मंदिर के पास से आरोपी जीएम सादिक और उसके साथी नूरआलम खान उर्फ नूरी को गिरफ्तार किया।आरोपियों के कब्जे से बिना कागजात वाली अर्टिगा कार, लूटा गया वनप्लस फोन, बैग, पर्स, पहचान पत्र, 15 सेमी ब्लेड वाला एक चाकू और एक धारीदार तौलिया बरामद किया गया। आरोपियों के खुलासे के बाद उनके तीसरे साथी नाजिम मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर उसके पास से लूटे गए एक हजार 800 रुपये नकद बरामद किए गए।

आरोपी के वकील ने तर्क दिया था कि सादिक बेकसूर है वह 20 जून 2026 से जेल में बंद है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को नकारते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रात के समय यात्रियों को झांसा देकर चाकू की नोक पर लूटपाट करना एक अत्यंत गंभीर अपराध है। आरोपी के पास से लूटा गया सामान, वारदात में इस्तेमाल वाहन और धारदार हथियार (चाकू) बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी पूरी हो चुकी है। आरोपी पश्चिम बंगाल का मूल निवासी है और गुरुग्राम में उसका कोई स्थाई ठिकाना नहीं है। जमानत मिलने पर उसके फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने अपने आदेश में कहा कि हिरासत की अवधि एक विचारणीय विषय है, लेकिन जब अपराध का स्वरूप गंभीर हो और हथियार व लूटा गया सामान बरामद हो चुका हो, तो सिर्फ जेल में बिताए समय के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।अदालत ने आरोपी जीएम सादिक की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।

सामान्य प्रश्न

गुरुग्राम में लूट की घटना कब हुई?
मामला 19 जून 2026 की देर रात का है।
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