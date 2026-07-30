Gurgaon News: लिफ्ट में 18 मिनट तक फंसा रहा दम्पत्ति

Gurgaon News: गुरुग्राम की इम्पीरिया एसफिरा सोसाइटी के सी टावर की लिफ्ट में एक दम्पत्ति लगभग 18 मिनट तक फंसा रहा। महिला की हालत बिगड़ने लगी, और सुरक्षा कर्मियों ने अंततः उन्हें बचाया। पति ने बताया कि उन्होंने पिछले 15 दिनों से लिफ्ट में खराबी की शिकायत की थी।

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-37सी स्थित इम्पीरिया एसफिरा सोसाइटी के सी टावर की लिफ्ट में एक दम्पत्ति करीब 18 मिनट तक फंसा रहा। महिला ने अलार्म बजाया, लिफ्ट का दरवाजा पीटा। काफी देर तक लिफ्ट में फंसा होने के कारण महिला की हालत बिगड़ने लगी तो उनके पति ने उन्हें संभाला। इस मामले में सोसाइटी निवासियों ने बिल्डर और रखरखाव एजेंसी को शिकायत दी गई है। मामला 28 जुलाई का है। इस सोसाइटी के सी टावर की 23वीं मंजिल पर रहने वाले नवीन सेमसन परमार अपनी पत्नी जेनोबिया परमार के साथ सुबह करीब सात बजकर 20 मिनट पर लिफ्ट में चढ़े थे। जेनोबिया परमार द्वारका स्थित एक स्कूल में टीचर हैं। लिफ्ट झटके के साथ बेसमेंट में जाकर रूक गई। दो फ्लोर के बीच में लिफ्ट के फंसने की वजह से यह नहीं खुली। दम्पत्ति ने अलार्म बजाए, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया। इसके बाद उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा बार-बार पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि जैसे-तैसे लिफ्ट में फंसा होने की जानकारी लोगों को लगी। उनकी सूचना पर सुरक्षा कर्मियों ने करीब 18 मिनट के बाद लिफ्ट को खोला, जिसके बाद दम्पत्ति बाहर निकला。

लिफ्ट में घबराहट नवीन सेमसन परमार ने बताया कि लिफ्ट में फंसने के कारण उनकी पत्नी को घबराहट होने लगी थी। पसीने आना शुरू हो गई थी। वह बेहोश होने लगी थी। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिन से लिफ्ट में खराबी होने की शिकायत रखरखाव एजेंसी और बिल्डर से कर रहे थे, लेकिन यह गंभीर नहीं थे। इनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा या बुजुर्ग इतनी देर तक लिफ्ट में फंसता तो उनके लिए यह जानलेवा हो सकता था।

लिफ्ट के उपकरणों में जंग इस सोसाइटी में भूजलस्तर काफी ऊंचा है। लिफ्ट का रखरखाव कर रही कंपनी ने बताया है कि नमी की वजह से लिफ्ट के कुछ उपकरणों में जंग लग गया है। इस वजह से तकनीकी फाल्ट आ गया था। इससे लिफ्ट बंद हो गई थी। रखरखाव कंपनी ने लिफ्ट की मरम्मत करनी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार तक इस लिफ्ट को चालू कर दिया जाएगा।

- शक्ति सिंह, संपदा अधिकारी, रखरखाव एजेंसी

सोसाइटी की लिफ्टों की जांच इम्पीरिया एसफिरा पार्ट दो की लिफ्ट में खराबी आने की कोई शिकायत नहीं आई है। यदि ऐसा है तो इस सोसाइटी सभी लिफ्ट की जांच करवाई जाएगी।

- नीरज दलाल, कार्यकारी अभियंता, डीएचबीवीएन