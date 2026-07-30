Gurgaon News: संशोधित::: पार्क में खुले गड्ढे में गिरा मासूम, लोगों ने मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला

Gurgaon News: - रैन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदा गया था 15 फीट गहरा गड्ढा, सुरक्षा इंतजाम न होने पर फूटा गुस्सा संशोधित::: पार्क में खुले गड्ढे गिरा मासूम, लोगों ने

Gurgaon News: - रैन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदा गया था 15 फीट गहरा गड्ढा, सुरक्षा इंतजाम न होने पर फूटा गुस्सा गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के सेक्टर-52 स्थित सेंटर पार्क में ठेकेदार की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। सेंटर पार्क में बारिश के पानी को बचाने के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में एक दस वर्षीय मासूम बच्चा गिर गया। गनीमत यह रही कि पास मौजूद स्थानीय निवासियों की नजर तुरंत बच्चे पर पड़ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सीढ़ी की मदद से तुरंत बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यदि समय रहते लोग ध्यान न देते तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है।

नगर निगम के कदम नगर निगम की तरफ शहर के पार्कों और जलभराव वाले क्षेत्रों में आधुनिक रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा ही सेक्टर-52 के सेंटर पार्क में भी निगम द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। मंगलवार को हुई बारिश के कारण उसमें पानी भर गया। बुधवार की शाम को जब एक दस साल का स्थानीय बच्चा पार्क में लगी ओपन जिम के पास खेल रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह सीधे खुले पड़े गहरे गड्ढे में जा गिरा। सेक्टर-52 के आरडब्ल्यूए के प्रधान राजकुमार यादव ने बताया कि रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के नाम पर कई दिनों से यह खतरनाक गड्ढा खोदा गया था, लेकिन इसके चारों तरफ न तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और न ही सुरक्षा की कोई चेतावनी लगाई गई थी। पार्क में रोजाना सुबह-शाम सैकड़ों बच्चे खेलने आते हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाही कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। घटना से गुस्साए स्थानीय नागरिकों ने गुरुवार को पार्क में ही बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी निवासियों ने सर्वसम्मति से लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

माफी मांगने के बाद भी नहीं किए सुरक्षा उपाय आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का कहना है कि घटना के तुरंत बाद ठेकेदार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए गड्ढे को जल्द से जल्द ढकने और सुरक्षित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, बैठक खत्म होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा मौके पर सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्क जैसी जगह पर जहां बच्चे और बुजुर्ग लगातार आते-जाते हैं, वहां इस तरह के खुले गड्ढे छोड़ना निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

पार्क में खोदे गए गड्ढे में अगर बच्चा गिरा है तो ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।

- सचिन यादव, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम