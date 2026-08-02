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Gurgaon News: खेल नर्सरियों के कोचों का इंतजार खत्म, जारी हुआ बजट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: - गुरुग्राम की 16 खेल नर्सरियों के लिए तीन माह का 9.75 लाख रुपये का बजट स्वीकृत- गुरुग्राम की 16 खेल नर्सरियों के लिए तीन माह का 9.75 लाख रुपये का बजट

Gurgaon News: खेल नर्सरियों के कोचों का इंतजार खत्म, जारी हुआ बजट

Gurgaon News: गुरुग्राम, साक्षी रावत। खेल के मैदानों में सुबह-शाम खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने वाले प्रशिक्षकों के लिए आखिरकार लंबित मानदेय का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे गुरुग्राम की 16 खेल नर्सरियों के कोचों को अब तीन माह का मानदेय मिलने जा रहा है। खेल विभाग ने नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक की अवधि के लिए कुल 9.75 लाख रुपये का बजट जारी कर दिया है। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद राशि जिला स्तर पर पहुंच चुकी है और विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे प्रशिक्षकों की आर्थिक चिंता कम होने के साथ खेल नर्सरियों का संचालन भी पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहने की उम्मीद है。

खेल नर्सरियों का महत्व

जिले में संचालित खेल नर्सरियां राज्य सरकार की उस व्यवस्था का हिस्सा हैं, जहां उभरते खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी सहित विभिन्न खेलों की इन नर्सरियों में रोजाना सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इन खिलाड़ियों की तकनीक सुधारने, प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने और खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में समय पर मानदेय मिलना न केवल प्रशिक्षकों के लिए बल्कि पूरे खेल तंत्र के लिए भी जरूरी माना जाता है।

विभागीय आदेश और बजट

विभागीय आदेश के अनुसार, नवंबर 2025, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए प्रति माह 3.25 लाख रुपये के हिसाब से बजट स्वीकृत किया गया है। तीनों महीनों की कुल राशि 9.75 लाख रुपये बनती है। यह राशि निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के तहत सीधे संबंधित खातों में स्थानांतरित की जाएगी। गुरुग्राम की प्रत्येक खेल नर्सरी में नियुक्त प्रशिक्षकों को प्रति माह 25 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है।

सरकारी मंजूरी

जिला खेल अधिकारी आरती कोहली ने बताया कि सरकार की ओर से गुरुग्राम की 16 खेल नर्सरियों के तीन माह के मानदेय के लिए 9.75 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। विभागीय नियमों और वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार राशि का जल्द वितरण किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

गुरुग्राम में प्रशिक्षकों को कब मानदेय मिलेगा?
गुरुग्राम के प्रशिक्षकों को नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक का मानदेय मिलेगा।
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