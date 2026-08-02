Gurgaon News: मेयर के निर्देश के बाद भी घरों से कूड़ा उठाने के वाहन नहीं हुए पूरे

Gurgaon News: - 591 में से 400 वाहन भी पूरे नहीं कर सकीं एजेंसियां, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में आधी दरों पर लिया था टेंडर

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम में घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। मेयर राजरानी मल्होत्रा द्वारा बीते सोमवार तक शहर में सभी 591 वाहन तैनात करने की सख्त समय सीमा तय की गई थी। इसके बावजूद ठेका लेने वाली पांचों निजी एजेंसियां मैदान में 400 वाहन भी पूरे नहीं उतार पाई हैं। ताज्जुब की बात यह है कि घोर लापरवाही और फर्जीवाड़े के बावजूद निगम अधिकारियों ने अब तक केवल एक ही एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और जुर्माना लगाने का कारण बताओ नोटिस थमाया है, जबकि बाकी एजेंसियों पर मेहरबानी बनी हुई है। दरअसल, नगर निगम ने शहर के शत-प्रतिशत इलाकों से कूड़ा उठाने के लिए छह महीने की अल्पकालिक व्यवस्था के तहत आठ जोन के लिए

टेंडर की स्थिति टेंडर जारी किए थे। निगम ने इस पूरी योजना के लिए 22.53 करोड़ रुपये का बजट एस्टीमेट तैयार किया था और कुल 591 विशेष वाहन तैनात करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, निजी एजेंसियों ने टेंडर हथियाने की होड़ में अनुमानित लागत से 30 से लेकर 53 फीसदी तक कम दरें डाल दीं। इसके चलते 22.53 करोड़ रुपये का काम महज 13.43 करोड़ रुपये में स्वीकृत कर दिया गया। अधिकारियों ने इसे निगम के राजस्व की बचत बताया, लेकिन इतने कम बजट में काम लेने के बाद अब धरातल पर सेवाओं का बुरा हाल है।

गायब वाहन और फर्जीवाड़ा - 38 फीसदी वाहन गायब, दूसरे शहरों की गाड़ियों से फर्जीवाड़ा

कम दरों पर ठेका लेने के बाद एजेंसियां अब पर्याप्त गाड़ियां और सफाई कर्मचारी लगाए बिना केवल कागजों में ही शत-प्रतिशत कचरा उठाने का दावा कर रही हैं। लगातार मिल रही जनशिकायतों के बाद जब मेयर ने वाहनों की धरातल पर भौतिक जांच की, तो बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। जांच में तय मानकों से 38 फीसदी वाहन मौके से गायब मिले। हद तो तब हो गई जब यह बात सामने आई कि निरीक्षण के दौरान जो गाड़ियां दिखाई गईं, उनमें से 20 फीसदी से अधिक वाहन दिल्ली और सोनीपत नगर निगम की निजी एजेंसियों के थे, जिन्हें फर्जी तरीके से खड़ा किया गया था।

जनता पर असर -निजी वेंडरों की मनमानी, जनता से वसूल रहे दोगुना दाम

एजेंसियों द्वारा गाड़ियां न उतारे जाने के कारण शहर के लगभग 50 फीसदी इलाकों में नगर निगम की अधिकृत गाड़ियां पहुंच ही नहीं रही हैं। इस अव्यवस्था का फायदा उठाकर निजी वेंडर और ठेकेदार आम जनता से घर-घर कूड़ा उठाने के एवज में मनमाने और दोगुने दाम वसूल रहे हैं।

आगे की कार्रवाई एजेंसियों द्वारा अभी तक कितने वाहन लगाए हैं इसकी सोमवार को फिर से जांच की जाएगी। ऑनलाइन जीपीएस से वाहनों की संख्या की रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।

- राजरानी मल्होत्रा, मेयर, नगर निगम गुरुग्राम।