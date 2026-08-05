Gurgaon News: बंधवाड़ी संयंत्र से सड़क पर बहा लीचेट, गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर लगा भारी जाम

Gurgaon News: - पर्यावरणविदों ने नगर निगम पर लगाए नियमों की अनदेखी के आरोप, कागजों में सिमटा टैंकरों से लीचेट निस्तारण का दावा

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। मानसून की मूसलाधार बारिश के बाद बंधवाड़ी स्थित कूड़ा निस्तारण संयंत्र से निकला कूड़ा और जहरीला लीचेट (कचरे का गंदा पानी) बहकर गुरुग्राम-फरीदाबाद मुख्य मार्ग पर आ गया। सड़क पर चारों तरफ कूड़ा और जहरीला लीचेट फैलने से भीषण कीचड़ व फिसलन की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण बुधवार को गाड़ियों की रफ्तार थम गई और सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लग रहा है। स्थानीय राहगीरों व वाहन चालकों को लीचेट की दुर्गंध और दुर्घटना की आशंका के बीच भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने एक बार फिर बंधवाड़ी प्लांट में कचरा व लीचेट प्रबंधन के नगर निगम गुरुग्राम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जबकि नियमों के अनुसार संयंत्र में कूड़ा निस्तारण करने वाली दोनों एजेंसियों को इसका प्रबंधन करना होता है। एजेंसियां ऐसा नहीं करके नियमों का उल्लघंन कर रही है。

कागजों में हो रहा लीचेट का निस्तारण पर्यावरणविद वैशाली राणा और रुचिका सेठी ने नगर निगम गुरुग्राम पर नियमों की घोर अनदेखी और लापरवाही का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने खुलासा किया कि बंधवाड़ी प्लांट में लीचेट का सही तरीके से शोधन और निस्तारण नहीं किया जा रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार, अनुबंधित निजी एजेंसियों को रोजाना 30 से 40 टैंकरों के माध्यम से लीचेट उठाकर बहरामपुर स्थित जीएमडीए के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) तक पहुंचाना होता है। हालांकि, एजेंसियां केवल कागजों में ही टैंकरों का परिचालन दिखा रही हैं और वास्तव में प्रतिदिन महज 5 से 10 टैंकर ही बहरामपुर एसटीपी पर पहुंच रहे हैं। निगम की इस नाकामी और ढुलमुल रवैये के कारण हजारों लीटर लीचेट अरावली की संरक्षित पहाड़ियों और अब गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर खुलेआम बह रहा है।

रोजाना लग रहा जाम बंधवाड़ी प्लांट के ठीक सामने सड़क पर जहरीला लीचेट और मलबे का बहाव होने से रोजाना यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही, अरावली के संवेदनशील वन क्षेत्र में लीचेट के रिसाव से भूजल के दूषित होने और वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने लीचेट शोधन की ठोस और स्थायी व्यवस्था तुरंत शुरू नहीं की, तो वे इसके खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटाएंगे। निगम द्वारा संयंत्र पर ही लीचेट निस्तारण की योजना भी कागजों से बाहर नहीं पहुचं रही है। वहीं संयंत्र की चारदिवारी के निर्माण को लेकर तैयार की योजना भी फाइलों में धूल फांक रही है।

बंदवाड़ी प्लांट के बाहर बारिश का पानी भरा रहा है यह लीचेट नहीं है। प्लांट के बाहर जल्द सफाई करवाई जाएगी। इसको लेकर एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। अगर एजेंसी कहीं लापरवाही बरत रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ प्रीतपाल सिंह, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम।