Gurgaon News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर

Gurgaon News: - 11 अगस्त तक जारी रहेगी हड़ताल, मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी, मंदिरों के बाहर भी लगा कचरे का अंबार

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। हरियाणा सरकार द्वारा मानी गई मांगों के आधिकारिक आदेश जारी नहीं करने से नाराज नगरपालिका कर्मचारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते साइबर सिटी की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों की गलियों तक कूड़े के ढेर लग गए हैं। चार दिनों से न तो सड़कों पर झाड़ू लग पा रही है और न ही घरों से कचरा उठाया जा रहा है। हड़ताल के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नगर निगम प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में असफल साबित हो रहा है। सफाई कर्मचारियों की गैरमौजूदगी और घर-घर से कचरा उठाने वाली निजी एजेंसियों के वाहनों की कमी के कारण स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। शहर के न्यू रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड, न्यू कॉलोनी मोड़, दौलताबाद फ्लाईओवर के नीचे, लक्ष्मण विहार, सूर्या विहार, न्यू पालम विहार, सराय अलावर्दी, अर्जुन नगर और मदनपुरी रोड सहित सैकड़ों स्थानों पर कूड़े के विशाल ढेर जमा हो गए हैं। विशेष रूप से बाबा प्रकाश पुरी आश्रम और मंदिर के बाहर कचरे का अंबार और गंदा पानी जमा है, जहां सोमवार को सावन के अवसर पर हजारों श्रद्धालु और कांवड़िये पहुंचेंगे। इसके बावजूद निगम द्वारा सफाई के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं.

धरने का चौथा दिन पुराने निगम कार्यालय परिसर में चौथे दिन भी जारी रहा धरना

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारियों ने पुराने नगर निगम कार्यालय में धरना दिया। इकाई प्रधान बसंत कुमार और फायर के जिला उप प्रधान जोगिंदर की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि 13 मई को सरकार के साथ हुई वार्ता में 30 जून तक सफाई कर्मियों, सीवर कर्मचारियों, फायरमैन, ड्राइवरों, क्लर्क, माली और बेलदारों को पक्का करने का वादा किया गया था। इसके अलावा 17 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके क्रियान्वयन के आदेश जारी नहीं किए हैं.

10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन कर्मचारी संघ ने निर्णय लिया है कि 10 अगस्त को निगम कर्मी करनाल में हुए वीरू वाल्मीकि हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कर्मचारी जेल भरो आंदोलन में भी भाग लेंगे। संघ ने स्पष्ट किया कि 11 अगस्त तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी.

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 11 अगस्त तक सरकार ने मानी गई 17 मांगों को लागू करने के लिखित आदेश जारी नहीं किए, तो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को वापस लेने और जोखिम भत्ता देने जैसी मांगों पर सरकार लगातार वादाखिलाफी कर रही है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.