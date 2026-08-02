Gurgaon News: सरकारी विभागों में नहीं लगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

Gurgaon News: -प्रदेश सरकार ने विभागों को ईवी स्टेशन बनाना अनिवार्य किया -किसी विभाग न तो सर्वे किया और न हीं ईवी स्टेशन बनाया -प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वा

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिले में सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने में पीछे है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी विभाग को अपने परिसर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किया था। लेकिन किसी भी विभाग में एक भी स्टेशन नहीं बने हैं। किसी विभाग न तो सर्वे किया और न हीं ईवी स्टेशन बनाया। सभी विभागों में डीजल-पेट्रोल लगी गाड़ियां भी नहीं हटाई गई। प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा दिया गया है। शहर में 15 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी बढ़ी है। लेकिन सरकारी विभाग में एक भी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है。

पहले ईवी से चल रहे थे जीएमडीए अधिकारी: पांच साल पहले जीएमडीए अधिकारियों को चलने के लिए पांच से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन थे। इसके लिए सेक्टर-15 पार्ट एक के गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रिक चार्जिंग के प्वाइंट बनाए गए थे। जो अब मौके पर नहीं है और इलेक्ट्रिक वाहनों का कोई अतापता नहीं है। ऐसे में प्रदूषण कम करने के दावे फेल होते रहे हैं।

मुख्य अभियंताओं से रिपोर्ट मांगी है: बिजली निगम अपने कार्यालय परिसरों और भवनों में चार्जिंग स्टेशन जल्द ही स्थापित करने का दावा किया है। जहां मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी अच्छी हो और कम से कम 60 वर्गमीटर खाली जगह उपलब्ध हो। सभी मुख्य अभियंताओं को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें हाईवे (नेशनल व स्टेट), सरकारी दफ्तरों, आवासीय परिसरों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और राजमार्ग शामिल है।

सरकारी विभागों से ब्योरा मांगा है हरियाणा डिस्कॉम (डीएचबीवीएन और एएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक (एमडी) विक्रम सिंह ने कहा कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी जमीनों की पहचान शुरू कर दी गई है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों से खाली पड़ी जमीनों का ब्योरा मांगा गया है। सभी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह आधुनिक होंगे। यहां फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ-साथ बस और ट्रक भी चार्ज हो सकेंगे।