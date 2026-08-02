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Gurgaon News: कैबिनेट मंत्री का आवास घेरने की कोशिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम में वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 17 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज कर्मचारियों ने धरना दिया। मंत्री के निजी सचिव ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया।

Gurgaon News: कैबिनेट मंत्री का आवास घेरने की कोशिश

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। अपनी 17 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों ने रविवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के सिविल लाइंस स्थित आवास का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान वह नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और मंत्री आवास से करीब 50 मीटर दूर जोन हॉल के पास ही भारी बेरिकेडिंग लगाकर कर्मचारियों को रोक दिया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सिविल लाइंस रोड के यातायात को मोर चौक से डायवर्ट कर दिया। बैरिकेड के पास रोके जाने से नाराज कर्मचारियों ने सड़क पर धरना दे दिया और राज्य सरकार व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।

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कर्मचारियों और पुलिस के बीच बहस

इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी नेताओं के बीच काफी देर तक तीखी बहस भी हुई। स्थिति को देखते हुए मंत्री के निजी सचिव ने राव नरबीर सिंह से दूरभाष पर वार्ता की और वन विभाग कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को 12 अगस्त को चंडीगढ़ में वार्ता के लिए आमंत्रित किया। बैठक का लिखित आश्वासन और ज्ञापन सौंपने के बाद कर्मचारियों ने अपना राज्य स्तरीय विरोध-प्रदर्शन समाप्त किया। कर्मचारी नेताओं ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए विभाग में वर्षों से कार्यरत वरिष्ठ संविदा और दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को अविलंब नियमित करने की मांग उठाई। साथ ही, समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग उठाई।

मांगों की अनदेखी

वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा (सीआईटीयू व सर्व कर्मचारी संघ से संबद्ध) के राज्य प्रधान विजय शर्मा और महासचिव राजकुमार सोलंकी ने बताया कि सरकार और विभाग के समक्ष 17 सूत्रीय मांग-पत्र रखा है। वन मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रति माह तय करने, पिछले कई महीनों से लंबित बकाया वेतन का अविलंब भुगतान करने आदि मांगों को पूरा करने को कह रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

वन विभाग के कर्मचारियों ने क्यों प्रदर्शन किया?
वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 17 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
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