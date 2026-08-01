Gurgaon News: लकड़पुर और एसजीएम नगर की गलियां होंगी दुरुस्त, लोगों को मिलेगी राहत

Gurgaon News: फरीदाबाद के कई कॉलोनियों में खराब गलियों की समस्या का समाधान जल्द होने की उम्मीद है। नगर निगम ने लकड़पुर और एसजीएम नगर की गलियों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। करीब तीन महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। स्थानीय निवासियों को सुधार की उम्मीद है।

Gurgaon News: फरीदाबाद, संवाददाता। शहर की कई कॉलोनियों में खराब गलियों की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद है। नगर निगम ने लकड़पुर और एसजीएम नगर की गलियों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और करीब तीन महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से खराब पड़ी गलियों के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती थी। इसे देखते हुए निगम ने संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने का निर्णय लिया है। कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है。

लकड़पुर क्षेत्र का निर्माण लकड़पुर क्षेत्र की कई गलियों का निर्माण करीब 50 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। वहीं एसजीएम नगर की चुनिंदा गलियों को भी नए सिरे से बनाया जाएगा, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एसजीएम नगर शहर की बड़ी और घनी आबादी वाली कॉलोनियों में शामिल है, जहां लंबे समय से सड़क और गलियों की मरम्मत की मांग उठती रही है।

स्थानीय निवासियों की राय स्थानीय निवासी बिजेंद्र, महेंद्र और राजीव ने बताया कि टूटी हुई गलियों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बरसात में पानी भरने और कीचड़ की समस्या से लोगों को रोजाना जूझना पड़ता है। उनका कहना है कि गलियों के निर्माण से आवागमन सुगम होगा और कॉलोनी की तस्वीर भी बदलेगी।

उम्मीदों का संचार लोगों का कहना है कि यदि कार्य समय पर पूरा हुआ तो हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और जल निकासी की स्थिति में भी सुधार आने की उम्मीद है। नगर निगम का दावा है कि तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।