Gurgaon News: सोसाइटियों की बिजली आपूर्ति बेहतर करने की सलाह
Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने सभी बिल्डर्स के लिए सलाह जारी की है कि वे सोसाइटियों के अंदरूनी बिजली उ
Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने सभी बिल्डर्स के लिए सलाह जारी की है कि वे सोसाइटियों के अंदरूनी बिजली उपकरणों को दुरुसत करें। एलटी पैनल, ट्रांसफार्मर आदि का नियमित निरीक्षण करवाएं। समय-समय पर इनकी रखरखाव करवाई जाएगी। उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाए। यह सलाह डीएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता श्यामबीर सैनी ने जारी की है।
सोसाइटी में तकनीकी खराबी
सैनी ने कहा कि सेक्टर-76 स्थित सनसिटी एवेन्यू 76 सोसाइटी में रविवार को अंदरूनी तकनीकी खराबी आ गई थी। डीएचबीवीएन की तरफ से बिजली आपूर्ति की जा रही थी। सोसाइटी प्रबंधन को अंदरूनी बिजली सप्लाई को ठीक करने में रात करीब 10 बज गए।
बिजली आपूर्ति में बाधा
सैनी ने बताया कि रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे इस सोसाइटी में अंदरुनी खराबी आ गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से 33 केवी स्विचिंग स्टेशन की विद्युत आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोक दिया था। डीएचबीवीएन ने सोसायटी परिसर में स्थापित ट्रांसफॉर्मरों को चार्ज किया। एलटी लोड जोड़े जाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद ट्रांसफार्मर दोबारा ट्रिप हो गए थे, जिससे सोसायटी की विद्युत आपूर्ति बाधित रही थी। इस सोसाइटी में एलटी पैनल में खराबी आ गई थी। रात 10 बजे दिक्कत दूर करने के बाद बिजली सप्लाई बहाल हुई।
बाहरी विद्युत आपूर्ति सामान्य
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह तकनीकी खराबी सोसाइटी के आंतरिक विद्युत तंत्र में थी। डीएचबीवीएन की बाहरी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही। बता दें कि शनिवार रात को बिजली कट से परेशाн होकर सनसिटी एवेन्यू 76 के निवासियों ने एसपीआर पर यातायात जाम लगा दिया था।
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