Gurgaon News: लगातार दूसरे दिन मिला डेंगू का नया मरीज, बारिश बढ़ने के साथ गुरुग्राम में बढ़ा खतरा

Gurgaon News: गुरुवार को एक मलेरिया, शुक्रवार को डेंगू के दो और शनिवार को एक नया मामला आया सामने, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पानी जमा न होने देने और पूरी सतर्कता ब

Gurgaon News: गुरुग्राम, संवाददाता। शहर में लगातार दूसरे दिन डेंगू का नया मरीज मिला। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लोग अभी से सतर्क नहीं हुए तो आने वाले दिनों में डेंगू के मामलों में और rapidez आ सकती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) की ओर से एक अगस्त को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जिले में शनिवार को डेंगू का एक नया मरीज मिला है। इसके साथ ही जिले में डेंगू मरीजों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई है। राहत की बात यह है कि अब तक डेंगू से किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई है।

स्वास्थ्य विभाग की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को डेंगू की जांच के लिए 98 सैंपल लिए गए, जबकि एक जनवरी से अब तक 3,958 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। मलेरिया की बात करें तो शनिवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन वर्ष की शुरुआत से अब तक जिले में चार मलेरिया मरीज मिल चुके हैं।

निगरानी और नियंत्रण का प्रयास बीमारियों पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सर्वे और जांच अभियान चला रहा है। शनिवार को रैपिड फीवर सर्वे टीम ने 15,360 घरों का सर्वे किया। एक जनवरी से अब तक 8.12 लाख से अधिक घरों तक टीम पहुंच चुकी है। शनिवार को 956 रक्त स्लाइड तैयार की गईं, जबकि वर्षभर में अब तक 1.67 लाख से अधिक स्लाइड तैयार कर मलेरिया की जांच की जा चुकी है। डेंगू के लार्वा पर नियंत्रण के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई भी जारी है। अब तक नगर निगम उपविधि अधिनियम, 1973 की धारा 214 के तहत 987 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।