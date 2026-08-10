Gurgaon News: सफाई नहीं होने से वर्षा जल संचयन प्रणाली फेल रही
Gurgaon News: सोहना, संवाददाता। नगर परिषद प्रशासन ने समय रहते शहर में बने वर्षा जल संचयन प्रणाली की सफाई नहीं कराई। जिसके कारण बरसाती पानी को सोकने में पूरी तरह से
Gurgaon News: सोहना, नरेश कुमार। नगर परिषद प्रशासन ने समय रहते शहर में बने वर्षा जल संचयन प्रणाली की सफाई नहीं कराई। जिसके कारण बरसाती पानी को सोकने में पूरी तरह से फेल हो गए। जलभराव से बीमारियां फैलने का डर लोगों को सताने लगा है। नगर परिषद प्रशासन ने इस बार बरसाती मौसम शुरू होने से पहले बरती गई लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर परिषद प्रशासन ने केवल गंदे व बरसाती पानी के नालों की सफाई को अपना केन्द्र माना। जिसके कारण पूरे एक साल तक नालों की सफाई का ठेका 40 लाख रुपये में छोड़ा गया। लेकिन शहर के अंदर बनें करीब दो दर्जन वर्षा जल संचयन प्रणाली की साफ-सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते वर्षा जल संचयन प्रणाली की सफाई नहीं कराई गई। सफाई न होने के कारण वर्षा जल संचयन प्रणाली ने अपने आसपास जमा होने वाले बरसाती पानी को सोकने में कामयाब नहीं रहे। इतना ही नहीं नगर परिषद के स्वयं कार्यालय में बना वर्षा जल संचयन प्रणाली फेल हो गया। नगर परिषद कार्यालय में जमा हुआ बरसाती पानी को टैंकर से बाहर निकलवाया गया。
कहां-कहां बनें है वर्षा जल संचयन प्रणाली:
शहर के करीब दो दर्जन स्थानों पर नगर परिषद ने शहर में बरसाती मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाएं थे। जिनमें राजकीय संस्कृत मॉडल सीनियर सेंकेडरी बाल स्कूल, नागरिक अस्पताल, पुराना तहसील परिसर, नगर परिषद कार्यालय, बस स्टैंड परिसर, बीडीपीओ कार्यालय, अग्रसैन पार्क, अनाज मंडी आदि करीब दो दर्जन वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाए गए थे। जिसके कारण इस बार नागरिक अस्पताल के आपातकाल वार्ड, ओपीडी और खुले परिसर में जलभराव हुआ। नागरिक अस्पताल, सामान्य बस स्टैंड परिसर में जलभराव होने से यहा बनी सरकारी पार्किंग में दर्जनों वाहन फंस गए।
इस बार वर्षा जल संचयन प्रणाली की सफाई का टेंडर:
इस बार वर्षा जल संचयन प्रणाली की सफाई का टेंडर अधिकारियों के तबादले के कारण समय पर नहीं लग सका। परिषद का टेक्निकल विंग द्वारा समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण वर्षा जल संचयन प्रणाली बरसाती पानी को सोकने में नाकामयाब रहे है।- हरीश मेहता-सफाई निरीक्षक नगर परिषद सोहना
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