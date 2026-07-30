Gurgaon News: अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई पर रोक से अदालत का इनकार

Gurgaon News: अदालत से: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। शहर के बसई रोड स्थित कृष्ण नगर में अधिग्रहित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की म

Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। शहर के बसई रोड स्थित कृष्ण नगर में अधिग्रहित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) आचमन शेखर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष 1992 में ही इस जमीन का सरकार द्वारा वैध रूप से अधिग्रहण किया जा चुका था। कृष्णा प्यारी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके पति ने वर्ष 1985 में यह जमीन खरीदी थी और उन्हें इसका कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने हाल ही में वहां निर्माण कराया था, जिसे पहले अधिकारियों द्वारा नहीं रोका गया,लेकिन अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के बुलडोजर लेकर पहुंच गए और निर्माण गिराने की धमकी दी।

अदालत का फैसला एचएसवीपी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया गया कि 1992 में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसे कभी किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई। वर्तमान में यह भूमि सरकार की संपत्ति है। यह जमीन गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंपी जानी है, जहां गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के लिए कास्टिंग यार्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना है।

अदालत का निर्णय मामले की गंभीरता और पेश साक्ष्यों पर विचार करते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अधिग्रहित भूमि पर केवल लंबे समय तक कब्जा रहने, राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने, बिजली बिल या संपत्ति कर के भुगतान से स्वामित्व या वैध कब्जे का अधिकार स्थापित नहीं हो जाता। वादी ऐसा कोई भी ठोस प्रशासनिक या कानूनी दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला था। अदालत के इस फैसले के बाद अब एचएसवीपी के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माण को हटाने का मार्ग साफ हो गया है।