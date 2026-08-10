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Gurgaon News: आठ साल पुराने मामले में गौतस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: रेवाड़ी। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत सीआईए रेवाड़ी ने पुलिस टीम पर गोली चलाने व गौतस्करी के मामले में करीब आठ साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करन

Gurgaon News: आठ साल पुराने मामले में गौतस्कर गिरफ्तार

Gurgaon News: रेवाड़ी, अशोक वधवा। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत सीआईए रेवाड़ी ने पुलिस टीम पर गोली चलाने व गौतस्करी के मामले में करीब आठ साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान जिला नूंह के गांव सालाहेड़ी निवासी साहिद उर्फ काला के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ जिला रेवाड़ी व नूंह में लूट, गौतस्करी, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट तथा मारपीट के 10 मामले दर्ज हैं। कई मामलों में यह अदालत से भगौड़ा घोषित है। जांचकर्ता ने बताया कि आठ सितंबर, 2018 को पुलिस रात्रि गश्त पर थी। उसी दौरान गांव ढालियावास के पास एक पिकअप गाड़ी में छह-सात युवक गायों को पिकअप में चढ़ा रहे थे।

दो-तीन गायों को पिकअप में चढ़ाया जा चुका था। पिकअप गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। जब पुलिस ने आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया तो उनमें से एक ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। गोली उनके पास से गुजर गई। उसके बाद आरोपी पिकअप में बैठकर भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। इससे पुलिस पीसीआर क्षतिग्रस्त हो गई।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना माडल टाउन रेवाड़ी में गौ संवर्धन अधिनियम, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त तीन आरोपी शागीर उर्फ समीर, तालिम उर्फ भोला और हड़िया भाट को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में सीआईए रेवाड़ी ने करीब आठ साल से फरार चल रहे आरोपी साहिद उर्फ काला को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी साहिद उर्फ काला एक आदतन अपराधी है।

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