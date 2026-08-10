Gurgaon News: दूषित पेयजल आपूर्ति से शहर के कई इलाकों में संकट

Gurgaon News: - राजेंद्रा पार्क से लेकर सेक्टर-23ए तक हाहाकार, पानी में कीड़े मिलने से बीमारी फैलने का डर, आरडब्ल्यूए ने अधिकारियों से लगाई गुहार

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। शहर के कई प्रमुख इलाकों में पीने के पानी की जगह गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। बारिश के बाद शहर में गंदे पानी की आपूर्ति की लगातार शिकायतें बढ़ रही है। सेक्टर-22ए, राजेंद्रा पार्क, आनंद गार्डन, स्वरूप गार्डन और सेक्टर-23ए सहित कई क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से नलों में सीवर मिश्रित मटमैला पानी आ रहा है। सेक्टर-23ए में नलों से आ रहे पानी में कीड़े मिलने के बाद स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। रिहायशी क्षेत्रों में सीवर का पानी पेयजल पाइपलाइन में मिक्स होने की इस समस्या से हजारों परिवारों पर महामारी और जलजनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। तीन दिनों से लगातार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं होने पर सेक्टर-23ए आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष नीरू यादव ने नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया और जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है。

पानी की जांच की उठाई मांग आरडब्ल्यूए ने मांग उठाई है कि नलों में आ रहे गंदे पानी में कीड़े और बदबूदार मटमैला पानी आना जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है, इसलिए ऐसी दूषित जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसके साथ ही पेयजल और सीवर लाइनों के बीच हो रहे रिसाव का त्वरित पता लगाकर पूरे सिस्टम की तकनीकी जांच कराई जाए और रिसाव की मरम्मत की जाए। नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से आपातकालीन कदम उठाने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की पुरजोर अपील की गई है।

पीने के पानी में मिले कीड़े सेक्टर-23ए इलाके में नलों से आ रहे पानी में कीड़े तैरते हुए पाए गए हैं। सीवर का पानी पेयजल पाइपलाइन में मिक्स होने से पानी बेहद बदबूदार और दूषित हो चुका है। इससे हजारों परिवारों पर गंभीर बीमारियां और महामारी फैलने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आरडब्ल्यूए ने नगर निगम आयुक्त और जीएमडीए सीईओ को पत्र भेजकर मामले की गंभीरता से अवगत कराया है। नागरिकों ने मांग की है कि इस दूषित पेयजल आपूर्ति को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और पूरे प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन आधार पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था कराई जाए।

कहीं पर भी अगर गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। लोगों की समस्या का जल्द समाधान करवाया जाएगा।

- विजय ढाका, मुख्य अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम।