Gurgaon News: इंतजार: 2027 में मिलेगी सेक्टर-10 अस्पताल की नई बिल्डिंग की सुविधा

Gurgaon News: निर्माण में सामने आई खामियां दूर करने में जुटा विभाग, सेक्टर-10 के 100 बेड ब्लॉक से अगले साल मिल सकेगी सुविधा

Gurgaon News: पांच साल से चल रहे निर्माण में दरार समेत अन्य कमियां सामने आईं , सुधार के बाद इलाज की सुविधा शुरू हो सकेगी गुरुग्राम, संवाददाता। सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए तैयार की जा रही नई बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी है। करीब 47 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे 100 बेड के इस नए ब्लॉक को अब वर्ष 2027 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुरू किए जाने की तैयारी है।

निर्माण में खामियों का समाधान निर्माण के दौरान सामने आई कुछ खामियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। इन्हें ठीक करने और भवन को उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार करने के बाद ही मरीजों के लिए सुविधा शुरू की जाएगी।सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल परिसर में तैयार किए जा रहे इस बहुमंजिला ब्लॉक का निर्माण लंबे समय से चल रहा है। परियोजना का उद्देश्य अस्पताल की मौजूदा क्षमता को बढ़ाना और मरीजों को एक ही परिसर में अधिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नई बिल्डिंग शुरू होने के बाद अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ने के साथ गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाओं में भी विस्तार होगा।

सुरक्षा को प्राथमिकता बिल्डिंग का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। निर्माण के दौरान कुछ स्थानों पर दीवारों और पिलरों में दरार समेत अन्य कमियां सामने आई थीं। इन्हें लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोक निर्माण विभाग को जानकारी दी गई है। अब संबंधित स्तर पर इन खामियों को दूर कराने की कवायद चल रही है, ताकि भवन को मरीजों के इस्तेमाल में लाने से पहले सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जा सकें।

अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी भवन की तैयारियों और सुविधाओं को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भवन को सभी आवश्यक सुधारों के बाद ही उपयोग में लिया जाएगा।

आईसीयू सुविधा का प्रस्ताव नई बिल्डिंग में गंभीर मरीजों के उपचार को ध्यान में रखते हुए आईसीयू सुविधा विकसित करने की योजना भी है। इसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता को लेकर संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है। बजट और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आईसीयू समेत प्रस्तावित सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। इससे सेक्टर-10 अस्पताल में गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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अंतिम चरण में निर्माण कार्य नई बिल्डिंग का काम अंतिम चरण में है। निर्माण से जुड़ी जो भी कमियां सामने आई हैं, उन्हें संबंधित विभाग के संज्ञान में लाया गया है। काम जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। तय योजना के अनुसार बिल्डिंग को 2027 में मरीजों के लिए शुरू करने की तैयारी है।