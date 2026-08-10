Gurgaon News: चिट्ठी सैनिकों के नाम: सरकारी स्कूलों में गूंजेगा देशभक्ति का संदेश

Gurgaon News: - 14 अगस्त तक चलेगी ‘लेटर्स टू आवर सोल्जर्स’ प्रतियोगिता, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी होंगे शामिल- 14 अगस्त तक चलेगी ‘लेटर्स टू आवर सोल्जर्स’ प्रतियोगि

Gurgaon News: गुरुग्राम, साक्षी रावत। किताबों में पढ़े जाने वाले सैनिकों के साहस और बलिदान को अब गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों के बच्चे अपनी कलम से शब्द देंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए देश के रक्षकों के नाम सलाम पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई है। जिला नोडल अधिकारी मनोज लाकड़ा ने कहा कि प्रतियोगिता का मकसद बच्चों से केवल औपचारिक पत्र लिखवाना नहीं है। बच्चे सैनिकों के बारे में जो महसूस करते हैं, वही उनकी चिट्ठी में दिखाई देना चाहिए। वे अपने मन से सवाल पूछें, सैनिकों के साहस और सेवा के बारे में लिखें और बताएं कि देश के लिए वे स्वयं क्या योगदान देना चाहते हैं। इससे बच्चों में अभिव्यक्ति के साथ-साथ देश के रक्षकों के प्रति सम्मान की भावना भी मजबूत होगी।

प्रतियोगिता की प्रक्रिया खास बात यह है कि बच्चों को किसी तय प्रारूप या रटी-रटाई भाषा में पत्र लिखने के बजाय अपने मन की बात सैनिकों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। कोई बच्चा जवान से सवाल पूछ सकता है तो कोई देश के लिए उनके योगदान के प्रति आभार जता सकता है। प्रतियोगिता 14 अगस्त तक अलग-अलग स्तरों पर पूरी की जाएगी। इसका उद्देश्य केवल पत्र लिखवाना नहीं, बल्कि बच्चों में सैनिकों के प्रति सम्मान, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है।

चयन प्रक्रिया प्रतियोगिता में पहले स्कूल स्तर पर पत्र चुने जाएंगे। इसके बाद 10 और 11 अगस्त को क्लस्टर स्तर, 12 अगस्त को ब्लॉक स्तर और 13 अगस्त को जिला स्तर पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला स्तर पर चयनित पत्रों को 14 अगस्त तक सशस्त्र बलों की इकाइयों/प्रतिष्ठानों को भेजा जाना है।

हर स्कूल से चुने जाएंगे नौ पत्र:

स्कूल स्तर पर कक्षा 3, 4 और 5 के सभी विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक कक्षा से तीन सर्वश्रेष्ठ पत्र चुने जाएंगे। इस तरह हर स्कूल से अधिकतम नौ पत्र अगले स्तर के लिए भेजे जाएंगे। इसके बाद क्लस्टर स्तर पर इन प्रविष्टियों की स्क्रीनिंग होगी और शीर्ष 20 प्रतिशत पत्र ब्लॉक स्तर के लिए चुने जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर पत्रों का मूल्यांकन होने के बाद शीर्ष 20 प्रतिशत प्रविष्टियां जिला स्तर तक पहुंचेंगी। जिला स्तर पर अंतिम स्क्रीनिंग के बाद प्रत्येक कक्षा से तीन-तीन सर्वश्रेष्ठ पत्र यानी कुल नौ पत्र चुने जाएंगे। इन चयनित पत्रों को 14 अगस्त तक संबंधित सशस्त्र बलों की इकाइयों और प्रतिष्ठानों को भेजने की तैयारी है।

बच्चे लिखेंगे वही, जो दिल में है: प्रतियोगिता की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चों की मौलिक सोच को प्राथमिकता दी जाएगी। पत्रों में सैनिकों के साहस, सेवा, त्याग और देश के प्रति समर्पण के साथ-साथ बच्चे यह भी लिख सकते हैं कि वे स्वयं देश के लिए क्या करना चाहते हैं। शिक्षक बच्चों को पत्र की मूल संरचना समझा सकते हैं, लेकिन तैयार वाक्य या मॉडल पत्र की नकल कराने से बचना होगा। प्रविष्टियों के मूल्यांकन में मौलिकता और अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता को 30 प्रतिशत, विचारों की स्पष्टता और क्रमबद्धता को 25 प्रतिशत, उम्र के अनुरूप भाषा व लेखन कौशल को 20 प्रतिशत, शालीनता, देशभक्ति और सम्मान की अभिव्यक्ति को 15 प्रतिशत तथा रचनात्मकता और प्रस्तुति को 10 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा। कक्षा 3 के बच्चों के लिए करीब 30-50 शब्द, कक्षा 4 के लिए 50-60 और कक्षा 5 के लिए 60-80 शब्दों की सीमा रखी गई है। इससे बच्चों को कम शब्दों में अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अभ्यास भी होगा।

15 अगस्त को सैनिकों से संवाद का मौका: प्रतियोगिता केवल पत्र लिखने तक सीमित नहीं रहेगी। 15 अगस्त को स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ बातचीत, कहानी और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। बच्चों को सैनिकों से उनके अनुभव सुनने और देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। चयनित पत्रों को स्कूल परिसर में प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।