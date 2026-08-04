Gurgaon News: मिलेनियम सिटी से कड़ी सुरक्षा के बीच बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकली

Gurgaon News: बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा: -नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया -यात्रा के काफिले के आगे-आगे चल रही थी गुरुग्राम पुलिस की पीस

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। सावन के पहले सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मिलेनियम सिटी में बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांति पूर्वक निकाली गई।राजीव नगर के गुफावाले मंदिर से सोमवार सुबह दस बजे यात्रा रवाना हुई। जो बस स्टैंड से अग्रवाल धर्मशाला से हरीश बेकरी चौक से होकर राजीव चौक से सुभाष चौक होते हुए सोहना से नूंह नल्हड़ मंदिर में पहुंची। दोपहर 12.30 बजे बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा नूंह के नल्हड़ स्थित महाभारतकालीन शिव मंदिर पहुंची। दोपहर एक बजे यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का पूजन कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया。

यात्रा का स्वागत सोहना टोल से यात्रा का स्वागत शुरू हुआ:

राजीव नगर के गुफावाला मंदिर से बृजमंडल यात्रा शुरू सड़कों से गुजरी। लेकिन गुरुग्राम शहर में स्वागत नहीं हुआ। यात्रा के काफिले के आगे-आगे गुरुग्राम पुलिस की पीसीआर चल रही थी। सोहना टोल टैक्स, बड़खल चौक, तिरंगा चौक समेत दस स्थानों पर स्वागत किया गया। हरिद्वार से लाया गया पवित्र गंगाजल का कलश विशेष वाहन में रखा गया। जिसे यात्रा संयोजन धर्मेंद्र भौजी कलश में भरे गंगाजल लेकर काफिले के आगे चल रहे थे। शहर के चौक-चौहारों पर खड़ी पुलिस ने शांति पूर्वक यात्रा को निकाला।

गाड़ियों का काफिला 85 गाड़ियों का काफिला निकला:

शहर से शुरू हुई बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा में 85 गाड़ियों का काफिला था। इसमें दस बसें, 75 छोटी गाड़ियों में 500 श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में कलश की पूजा कर यात्रा की शुरुआत की। साधु-संतों ने शंखनाद और जयकारों के साथ यात्रा को आगे बढ़ाया। इस मौके पर ढोल बजे रहे थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई।

शांति और सौहार्द का संदेश शांति, सौहार्द और आस्था का संदेश देना है:

बृजमंडल यात्रा के संयोजक धर्मेंद्र फौजी ने कहा कि नल्हड़ के बाद झिरकेश्वर और श्रृंगार मंदिर गए। यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यह यात्रा हर साल प्राचीन परंपरा के तहत निकाली जाती है। जिसमें सभी हिन्दू धर्म से लेकर धार्मिंक संगठनों के लोग शामिल हुए। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सौहार्द और आस्था का संदेश देना है।

यात्रा में शामिल प्रमुख लोग यात्रा में यह प्रमुख लोग शामिल हुए:

गुरुग्राम बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा में सोहना विधायक तेजपाल तंवर, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, विश्व हिंदू प्रांत मंत्री यशवंत शेखावत, यात्रा सह संयोजक राजेश दुआ व सुरेंद्र सैनी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र तंवर, जिला मंत्री प्रवीण सैनी, सह मंत्री गंगनदीप चौहान व नवीन, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, महामंत्री मनीष सैदपुर, अमित पाठक, विनोद दुर्गा, कैलाश, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज, आरएसएस से बीएन लाल, अतर सिंह संधू, रणधीर राय, नरेंद्र बेदी, पार्षद अशोक पहलवान, भाजपा मानेसर जिला सह मंत्री अमित राठी, सुकेश सैनी, विकास गोयल, अजीत तंवर, ब्रहम बोकन, सुमंत यादव, प्रमोद त्यागी, नवनीत, सुभाष बोकन, प्रदीप गुप्ता, हर्ष बजरंगी, सुनीता चौहान, निकित, पंडित गोपाल कौशिक आदि मौजूद रहे।