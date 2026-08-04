Gurgaon News: खेल महाकुंभ: फर्जी खिलाड़ी उतारने पर स्कूल पर दो साल का प्रतिबंध

Gurgaon News: गुरुग्राम में 22 से 24 अगस्त के बीच क्रिकेट, लॉन टेनिस, शतरंज और बैडमिंटन के राज्य स्तरीय मुकाबले

Gurgaon News: गुरुग्राम, साक्षी रावत। प्रदेश के स्कूली खिलाड़ियों के सबसे बड़े खेल आयोजन का आगाज 18 अगस्त से होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 59वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार प्रतियोगिताएं 18 अगस्त से 18 सितंबर तक छह चरणों में आयोजित होंगी। गुरुग्राम को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जिले में 22 से 24 अगस्त के बीच क्रिकेट, लॉन टेनिस, शतरंज और बैडमिंटन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी होगी। इन प्रतियोगिताओं में प्रदेशभर से अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार खेल विभाग ने प्रतियोगिताओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए नियम और भी सख्त कर दिए हैं। फर्जी खिलाड़ी उतारने, दूसरे स्कूल के विद्यार्थी को खिलाने या किसी प्रकार की पहचान छिपाने के मामलों में संबंधित स्कूल को दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही टीम पर हुए यात्रा, किट और अन्य खर्च की वसूली संबंधित स्कूल प्रमुख से की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इस वर्ष तीन नए खेल शामिल किए गए हैं। इनके शामिल होने से कुल खेलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इससे अधिक खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा。

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जांच शिक्षा विभाग में एईओ जगदीश अहलावत ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी के दस्तावेजों की पहले स्क्रीनिंग होगी। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पिछली परीक्षा की अंकतालिका सहित सभी आवश्यक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। सभी खिलाड़ियों के लिए आयु सत्यापन परीक्षा भी अनिवार्य रहेगी। गलत या अधूरे दस्तावेज मिलने पर संबंधित खिलाड़ी अथवा पूरी टीम को प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है।

गुरुग्राम में चार खेलों की मेजबानी, तीन दिन तक रहेगा खेलों का रोमांच गुरुग्राम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है। 22 से 24 अगस्त के बीच जिले में क्रिकेट, लॉन टेनिस, शतरंज तथा बैडमिंटन के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश के सभी जिलों से चयनित खिलाड़ी भाग लेंगे। शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

छह चरणों में होगा खेल महाकुंभ, 18 अगस्त से 18 सितंबर तक चलेगा आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का पहला चरण 18 से 20 अगस्त तक विभिन्न जिलों में होगा। इसके बाद दूसरा चरण 22 से 24 अगस्त तक गुरुग्राम सहित अन्य जिलों में आयोजित किया जाएगा। तीसरा चरण 28 से 30 अगस्त, चौथा चरण 4 से 6 सितंबर, पांचवां चरण 10 से 12 सितंबर तथा अंतिम चरण 16 से 18 सितंबर तक चलेगा। सभी प्रतियोगिताएं निर्धारित तिथियों पर ही होंगी और कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय स्कूल खेलों के लिए समय पर खिलाड़ियों का चयन किया जा सके।

नियमों में सख्ती, फर्जीवाड़े पर सीधे होगी कार्रवाई इस बार प्रतियोगिताओं में केवल हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नियमित विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे। यदि कोई खिलाड़ी दूसरे विद्यालय में अध्ययनरत पाया गया या फिर प्रतिरूपण का मामला सामने आया तो संबंधित स्कूल को दो वर्ष तक प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, टीम पर हुए टीए-डीए, स्पोर्ट्स किट और अन्य खर्च की वसूली भी स्कूल प्रमुख से की जाएगी। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।

दस्तावेजों की जांच के बाद ही मिलेगा मैदान में उतरने का मौका प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंकतालिका, पात्रता प्रपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। सभी खिलाड़ियों का बायोडाटा और रिकॉर्ड प्रतियोगिता शुरू होने से एक दिन पहले जांचा जाएगा। आयु सत्यापन परीक्षा (एवीटी) सभी खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य रहेगी। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर खिलाड़ी या पूरी टीम को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

खिलाड़ियों को मिलेगी स्पोर्ट्स किट, न्यूनतम टीमों की भी शर्त निदेशालय के निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को संबंधित जिला प्रशासन की ओर से स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जिला और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं का खर्च जिला खेल निधि से वहन किया जाएगा। किसी भी टीम खेल में चार से कम टीम होने पर ब्लॉक और जिला स्तर की प्रतियोगिता नहीं होगी, जबकि राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कम से कम आठ टीमों का होना आवश्यक रखा गया है।

प्रतियोगिताओं की तैयारियां और खेल विभाग का प्रयास राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुरुग्राम को चार महत्वपूर्ण खेलों की मेजबानी मिली है। विभाग का प्रयास रहेगा कि प्रतियोगिताएं पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार आयोजित हों। सभी विद्यालयों को खिलाड़ियों के दस्तावेज समय पर तैयार रखने और केवल पात्र खिलाड़ियों को ही प्रतियोगिता में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।- जगदीश अहलावत, सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल), जिला शिक्षा विभाग, गुरुग्राम