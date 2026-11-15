कोई HR तो कोई लीड एनालिस्ट, गुरुग्राम में पाठशाला की आड़ में बच्चों का धर्मांतरण! चार महिलाएं गिरफ्तार
गुरुग्राम में बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के आरोप में 4 महिलाएं पकड़ी गई हैं। वे हर शनिवार को दिल्ली से गुरुग्राम आतीं और फिर खाने-पीने के सामान का लालच देतीं।
गुरुग्राम में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को कथित तौर पर पढ़ाने के नाम पर ईसाई धर्म कबूल करवाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करने वाली चार महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने घाटा गांव में स्थित एक ‘स्कूल’ में छापेमारी कर चारों महिलाओं को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार महिलाओं की पहचान दिल्ली के आजादपुर निवासी सुमन कुमारी (21), मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की निवासी और फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर-86 में रह रही राजकुमारी चाओबा सिंह (36), नेपाल की मूल निवासी और फिलहाल दिल्ली के कोटला में रहने वाली अस्मिता चाहर (35) और मिजोरम के आइजोल की रहने वाली और द्वारका में रह रहीं लालनुनपुई (31) के रूप में हुई है।
शुरुआती जांच के बाद क्या बोली पुलिस?
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को एक व्यक्ति ने सेक्टर 56 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोग जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं घाटा गांव में एसपीआर रोड किनारे (सर्विस स्टेशन के नजदीक) झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के लिए एक कच्चे कमरों में कुछ महिलाएं कक्षाएं चला रही थीं।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन
शिकायकर्ता का आरोप है कि आरोपी बच्चों को खाने-पीने की चीजें और अन्य जरूरत का सामान देने के साथ-साथ कथित तौर पर धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करते हैं। शिकायकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी बच्चों को खाने-पीने की चीजें और अन्य सामान देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान चार महिलाओं को मौके पर पाया। इसके बाद कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करने की कोशिश से जुड़े तथ्य सामने आए। इसके बाद उनके खिलाफ 'हरियाणा गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम, 2022' और 'भारतीय न्याय संहिता' की अलग-अलग धाराओं के तहत एफआई दर्ज की गई।
कोई एचआर तो कोई लीड एनालिस्ट
पुलिस ने बताया है कि लालनुनपुई एक प्राइवेट कंपनी में बतौर एचआर प्रोफेशनल, अस्मिता चाहर एक अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए बतौर वॉलंटियर, राजकुमारी चाओबा सिंह एक निजी कंपनी में लीड एनालिस्ट और सुमन कुमारी ने पिछले साल ही ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बीएड की तैयारी कर रही हैं।
सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल बरामद
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये महिलाएं पिछले एक साल से हर शनिवार को दिल्ली से गुरुग्राम आ रही थीं और बच्चों को पढ़ाई, खाना और अन्य जरूरी सामान देने के साथ ही पाठशाला चला रही थीं। आरोप है कि वे बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रही थीं। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटनस्थाल पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा मिला है और सुमन कुमारी के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है।
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