मनी लॉन्ड्रिंग केस: पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को कोर्ट ने भेजा जेल, बेटी से लिपटकर फूट-फूटकर रोए
गुरुग्राम की सेशंस कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के प्रवर्तन निदेशालय (ED) रिमांड पर भेजा था। रिमांड खत्म होने ने बाद सोमवार को गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी की टीम ने सोमवार को फिर गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें कोर्ट ने अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उनकी अगली पेशी 1 जून को होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान संजीव अरोड़ा की दाढ़ी बढ़ी हुई दिखी। इस दौरान परिवार से मिलते ही वह भावुक हो गए। उन्होंने बेटी कृतिका अरोड़ा को गले लगाया और फूट-फूट कर रोने लगे। बेटी भी रो रही थी। अरोड़ा को 9 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चंडीगढ़ से अरेस्ट किया था। पहले 7 दिन, फिर दो दिन का रिमांड लिया गया था। वहीं, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि संजीव जी, आप बहादुर हो। देशभक्त हो। पूरे पंजाब को आप पर गर्व है।
जांच का दायरा बढ़ा, कई अफसर भी जद में
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में आईएएस अधिकारी और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के सीएमडी बसंत गर्ग, निदेशक (वाणिज्यिक) हरशरण कौर त्रेहन और गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के दो कथित सहयोगियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। लुधियाना में फिनडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक वित्तीय निवेश और स्टॉकब्रोकर कंपनी चलाने वाले हेमंत सूद और जालंधर स्थित व्यवसायी और कथित सटोरिये चंद्रशेखर अग्रवाल के अलावा दो अधिकारियों को 18 मई से दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
रियल एस्टेट धोखाधड़ी से भी जुड़े तार
पिछले दिनों पंजाब के कई बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों पर छापेमारी हुई थी। न्यू चंडीगढ़ भूमि सौदों, मास्टर प्लान में कथित हेरफेर और 150 करोड़ रुपये के सनटेक सिटी घोटाले की जांच का मामला पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की कड़ियों से भी जुड़ रहा है।
सरकारी खजाने को भारी नुकसान?
आरोप है कि मास्टर प्लान में बदलाव कर कुछ जमीनों को मिक्स्ड लैंड यूज से बदलकर रिहायशी श्रेणी में किया गया। इससे चुनिंदा बिल्डरों को फायदा पहुंचा और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। इस मामले में जालंधर ईडी ने गमाडा के मुख्य प्रशासक संदीप कुमार को तलब किया है। सनटेक सिटी और एल्टस स्पेस बिल्डर्स परियोजनाओं से जुड़े रिकॉर्ड भी एजेंसी ने कब्जे में लिए हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम जांच के घेरे में आ सकते हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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