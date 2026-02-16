गुरुग्राम: इस सड़क पर गड्ढों से भरे सफर से मिलेगी मुक्ति, अगले 7 दिन में हो रही तैयार

नेशनल हाइवे अथॉरिटी के पिछले साल जून में किए गए एक सर्वे के मुताबिक, सड़क के दोनों तरफ का लगभग 1,720 मीटर हिस्सा बहुत खराब हालत में पाया गया था। उमंग भारद्वाज चौक से हीरो होंडा चौक की ओर जाने वाली सड़क पर बाईं तरफ 660 मीटर और दाईं तरफ 1,100 मीटर का हिस्सा गड्ढों से भरा है।

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हीरो होंडा चौक और उमंग भारद्वाज चौक के बीच सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक मरम्मत का काम एक हफ्ते के भीतर पूरा हो जाएगा। मरम्मत के तहत सड़क की ऊपरी सतह को फिर से मजबूत बनाया जा रहा है।

नेशनल हाइवे अथॉरिटी के प्रोजेक्टर डायरेक्टर योगेश तिलक ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि 'हमने मरम्मत का काम शनिवार को शुरू कर दिया था जिसे पूरा होने में एक हफ्ते का समय लगेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीडीएमए) ने इस सड़क की मरम्मत के लिए 77 लाख रुपये पहले ही मंजूर कर दिए थे और इसका जिम्मा हाईवे अथॉरिटी को सौंप दिया था।'

वहीं जीडीएमए अधिकारियों का कहना है कि वे नेशनल हाइवे अथॉरिटी के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि सड़क की मरम्मत का काम तय सीमा के भीतर हो जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'सीवर पाइपलाइन में लीकेज की वजह से मरम्मत में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब उसे ठीक कर दिया गया है और सड़क अब मरम्मत के लिए पूरी तरह तैयार है।'

