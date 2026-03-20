LPG ATM: खाली सिलेंडर दीजिए और भरा ले जाइए, यहां शुरू हुई सर्विस; न बुकिंग का झंझट और न डिलीवरी का इंतजार
इस एटीएम से मिलने वाले सिलेंडर लोहे के नहीं बल्कि फाइबर के हैं इस वजह से इनका वजन 10 किलोग्राम है जो कि जबकि लोहे वाले सिलेंडर का वजन करीब 15 किलोग्राम तक होता है।
ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच छिड़ी जंग के चलते भारत में एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। लोगों को इस चिंता में हैं कि अगर सिलेंडर की गैस खत्म हो गई तो दूसरे सिलेंडर का इंतजाम कहां से होगा। इस बीच दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारत गैस ने 'एलपीजी एटीएम' की शुरुआत की है।
ग्राहक को अपना खाली सिलेंडर यहां लाना होगा और इसके बदले उन्हें 10 किलोग्राम का भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा। खास बात यह है कि ग्राहक को सिर्फ दो से तीन मिनट के भीतर ही नया सिलेंडर मिल जाएगा। फिलहाल कंपनी ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है जो कि पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम है।
कैसे काम करता है एलपीजी एटीएम?
फ्लावर वैली सेंट्रल प्लाजा के फैसिलिटी डिप्टी मैनेजर अमित खटाना ने बताया है कि ये एलपीजी एटीएम मशीन कैसे काम करती है। खटाना के मुताबिक ‘यह एक एलपीजी वेंडिंग मशीन है जिसे भारत गैस की तरफ से लगाया गया है और इसके अंदर 10 सिलेंडर रखे हुए हैं। उपभोक्ता इस मशीन में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करेगा जिसके बाद उसके पास एक ओटीपी आएगा जिसके बाद उसे वेरिफिकेशन करना होगा।’
उन्होंने आगे बताया कि ‘वेरिफिकेशन के बाद ऊपर की तरफ एक विंडो खुलेगी औप उपभोक्ता को अपना खाली सिलेंडर वहां रखना होगा और वजन और स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इतना करने के बाद मशीन में ही पेमेंट का भी विकल्प दिया गया है। पेमेंट पूरी कर लेने के बाद नीचे एक विंडो खुलेगी जिसमें से 10 किलोग्राम का नया सिलेंडर निकलेगा।’
किन्हें मिलेगी सर्विस?
खटाना के मुताबिक वेडिंग मशीन में अगर तीन सिलेंडर बाकी रह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आस-पास मौजूद गैस एजेंसी को मैसेज चला जाता है और 10 से 15 मिनट के भीतर मशीन में नए सिलेंडर मैनुअली लोड कर दिए जाते हैं। सिर्फ भारत गैस का कोई भी उपभोक्ता इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। ग्राहक इमरजेंसी में दो-तीन मिनट के भीतर यहां से सिलेंडर ले सकते हैं।'
एटीएम से मिलने वाले सिलेंडर लोहे के नहीं
बता दें कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था आने वाले दिनों में हो सकता है कि कंपनी इस वेडिंग मशीन को अन्य जगहों पर लगाए। इस एटीएम से मिलने वाले सिलेंडर लोहे के नहीं बल्कि फाइबर के हैं इस वजह से इनका वजन 10 किलोग्राम है जबकि लोहे वाले सिलेंडर का वजन करीब 15 किलोग्राम होता है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।