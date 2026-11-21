गुरुग्राम के रिहायशी इलाके में घूमते दिखा तेंदुए का परिवार, CCTV फुटेज देख दहशत में लोग
गुरुग्राम के रिहायशी इलाके में तेंदुए का पूरा परिवार घूमते दिखा। सीसीटीवी फुटेज देख लोग दहशत में हैं और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
गुरुग्राम के एक गांव में तेंदुए का परिवार दिखाई दिया है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में मादा तेंदुए के साथ उसके दो शावक घूमते नजर आ रहे हैं। ये तेंदुए सोहना के पास एक रिहायशी इलाके में घूमते नजर आए। इसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
घमरोज गांव के निवासियों के मुताबिक, तीन तेंदुए रिहायशी इलाकों के पास घूमते दिखाई दिए। गांव में एक आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरा में तीनों की फुटेज कैप्चर हो गई। यह गांव अरावली हिल्स की तलहटी पर बसा हुआ है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और उन्हें बच्चों, मवेशियों और बुजुर्गों की चिंता सता रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुए के परिवार की मौजूदगी सामने आने से खतरा बढ़ा है। अरावली हिल्स की तलहटी में बसे कई गांवों के लोग इस समस्या से चिंतित हैं।
सीसीटीवी फुटेज में सामने आया सब
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक तेंदुए और उसके दो शावक दीवार के ऊपर से एक के बाद एक नीचे उतरते नजर आ रहे हैं। इसके बाद तीनों आश्रम के पास पानी की टंकी के पास पहुंचते हैं और पानी पीते नजर आ रहे हैं। इसके बाद तीनों कुछ देर वहां और ठहरते हैं और फिर किसी और जगह के लिए आगे बढ़ जाते हैं।
पहली बार नहीं जब हिंसक जानवर दिखाई दिया
गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं जब इलाके में तेंदुआ दिखा है। इससे पहले भी कई मौकौं पर अरावली की तलहटी में रहने वाले लोगों की बकरियां और बछड़ों को तेंदुए गांव में घुसकर शिकार कर ले गए हैं।
ग्रामीण ने क्या कहा
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वन विभाग को इस बारे में कई बार शिकायत दी है मगर हिंसक जानवरों की रिहायशी इलाकों में आवाजाही रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
खाने और पानी की तलाश
एक ग्रामीण ने बताया कि तेंदुए खाने और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अरावली तलहटी पर बसे कई गांव (रायसीना, सांप की नांगली, घमडोज, भोंडसी, टिकली और सकतपुर) इसे लेकर चिंतित हैं।
क्या बोले वन विभाग के अधिकारी
इस बारे में वन विभाग के स्थानीय अधिकारी खजान सिंह का कहना है कि पहाड़ी और जंगली इलाके तेंदुओं प्राकृतिक आवास है। लोगों ने जंगल में तलहटी पर घर बनाए हुए हैं मवेशी भी पाल रखे हैं तो ऐसे में लोगों को खुद भी सतर्कता बरतनी चाहिए।
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