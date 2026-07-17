विंडशील्ड चीरते हुए कैब ड्राइवर के सीने के पार हुए लोहे के सरिए, द्वारका एक्सप्रेसवे पर भयावह हादसा
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक बेहद ही भीषण सड़क हादसे में कैब ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी। कैब दोपहर 2 बजे लोहे के सरिए से लदे ई-रिक्शा से जा टकराई। इस दौरान सरिए ड्राइवर की छाती को आर-पार कर गए।
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को बेहद ही भीषण सड़का हादसा हुआ जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। ई-रिक्शा पर लदे लोहे के सरिए कैब ड्राइवर के छाती को आर-पार कर गए। बचाव दल ने कैब ड्राइवर को जब तक बाहर निकाला उसकी मौत हो चुकी थी। इस भयावह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस हादसे के सही कारणों का पता लगाने में जुट गई है।
तेज रफ्तार कैब पीछे से ई-रिक्शा से टकरा गई थी जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कैब में सवार महिला यात्री इस भयावह नजारे को देख बेहोश हो गई और उसे भी गंभीर चोटे आई हैं। महिला को कैब से निकालकर तुरंत ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक दोपहर 2 बजे कैब एक्सप्रेसवे पर ई-रिक्शा से जा टकराई। तीन पहिए वाला ई-रिक्शा लोह के सरिए से लदा हुआ था जिसमें से ज्यादात्तर सरिए बाहर की ओर थे। ई-रिक्शा पर किसी भी तरह का वॉर्निंग साइन नहीं लगाया गया था।
कैब ड्राइवर की मौत पर ही मौत
कैब और ई-रिक्शा की टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरिए कैब के वींडशील्ड को चीरते हुए ड्राइवर की छाती को आर-पार कर गए। इसके बाद ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव
सूचना मिलने पर सेक्टर-37 पुलिस थाना से पुलिस की एक टीम और ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ड्राइवर के शव को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को वहां से हटाया और जाम की खत्म किया। पुलिस ने इसके बाद ई-रिक्शा के ड्राइव को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की।
ई-रिक्शा के ड्राइवर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह वाहन को धीमी गति से चला रहा था जबकि कैब ड्राइवर ने पीछे से टक्कर मारी।
शुरुआती जांच के बाद पुलिस का क्या कहना?
एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि कैब की तेज गति और पीछे से टक्कर लगना इस हादसे की मुख्य वजह है। हम घटनास्थल के आस-पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं ताकि दुर्घटना के दौरान क्या स्थिति इसे और अच्छे से समझा जा सके। मृतक कैब ड्राइवर उत्तर प्रदेश का रहना वाला था और उसके परिवार को सूचना दे दी गई है।'
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