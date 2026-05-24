गुरुग्राम में बुलडोजर एक्शन; 3,420 झुग्गी धवस्त, 19.5 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त
शुक्रवार को ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने करीब 850 अवैध झुग्गियों को बुलडोजर के जरिए हटा दिया जिससे करीब 3.5 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने दो ऐसे निर्माणाधीन मकानों को भी सील कर दिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना बनाए जा रहे थे।
गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-53 स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का अतिक्रमण के खिलाफ पांच दिन का बुलडोजर खत्म हो गया है। इस दौरान कुल 3,420 झुग्गियों को धवस्त किया गया है जिससे 19.5 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। अधिकारियों के मुताबिकय यह एक्शन गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर लिया गया।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 18 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पांच दिन चले इस अभियान के दौरान पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया।
कल क्या-क्या कार्रवाई हुई थी?
शुक्रवार को ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने करीब 850 अवैध झुग्गियों को बुलडोजर के जरिए हटा दिया जिससे करीब 3.5 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने दो ऐसे निर्माणाधीन मकानों को भी सील कर दिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना बनाए जा रहे थे।
डीटीपीई ने क्या कहा?
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के दौरान सेक्टर-53 पुलिस थाने से पुलिकर्मी भी भारी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने कहा ‘विभाग ने लगभग 19.5 एकड़ को अतिक्रमण मुक्त किया है। कुल 3,420 झुग्गियों को हटाया गया है। इस दौरान एक नर्सरी स्कूल के तय की जगह, एक ग्रीन बेल्ट एरिया और सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।’
मलबा भी हटाया जा रहा
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि धवस्तीकरण की कार्रवाई के बाद मलबे को भी हटाने का काम शुरू हो चुका है ताकि सफाई के साथ-साथ एरिया में ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े। इसके साथ ही जूनियर अधिकारियों से कहा गया है कि वे इलाके पर लगातार नजर रखें जिससे भविष्य में यहां फिर से अतिक्रमण की स्थिति न बने। दोबारा कब्जा करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सीधे एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
बाड़ लगाने की भी तैयारी
विभाग अब गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करेगा। अब पांच दिन की कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट से उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों से कुछ भू माफिया दो से ढाई हजार रुपये तक महीना प्रति झुग्गी किराया वसूल कर रहे थे। वहीं अतिक्रमण से आसपास के लोग काफी परेशान थे। आपको बता दें कि सरस्वती कुंज कई बार झुग्गियों को पहले भी इसी तरह से हटाया गया है मगर कुछ समय बाद दोबारा झुग्गियां बना ली जाती हैं।
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