पति ने नहीं लगाए हैंडब्रेक, फिसलकर खाई में गिरी कार, दूध पिला रही मां और 11 महीने के बच्चे की मौत
हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी दौरान कार फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पति पर केस दर्ज कर लिया है क्योंकि उसने हैंडब्रेक नहीं लगाया था।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पिति जिले में गुरुग्राम से घूमने आए एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। मां और बेटे की कार खाई में जा गिरी जिससे दोनों की मौत हो गई। महिला की उम्र 26 साल थी तो बेटा महज 11 महीने का था। पुलिस के मुताबिक, महिला बेटे को कार में ही दूध पिला रही थी और इसी दौरान कार अचानक ढलान से पीछे की तरह फिसलकर करीब 250-300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार में बैठी महिला की मां कार से बाहर कूद गई जिससे उनकी जान बच गई। बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक, यह हादसा धारा वॉटरफॉल के पास हुआ जो कि कोकसर से महज चार किलोमीटर की दूरी पर है। कार में महिला का पति और पांच वर्षीय बेटा भी बैठे थे लेकिन हादसे से कुछ ही मिनट पहले दोनों उतर गए थे। वे मनाली से अटल टनल होते हुए रोहतांग दर्रे की ओर जा रहे एक ग्रुप का हिस्सा थे। इस दौरान महिला का पति और पांच वर्षीय बेटा वॉटरफॉल का नजारा देखने के लिए अन्य लोगों के साथ उतर गए। इसी दौरान कार फिसलने लगी और जब तक बाहर खड़े लोगों को कुछ समझ आता कार खाई में जा गिरी थी।
पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया
डीएसपी अजय कुमार भारद्वाज के मुताबिक, मृतक महिला का पति हैंडब्रेक लगाना भूल गए जिससे कार 250-300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान कार कई बार पलटी। हमने पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।'
गांववासियों ने तुरंत मदद की
कार के खाई में गिरने के बाद गांव के लोगों ने तुरंत नीचे उतरे और महिला और उसके बेटे को बाहर निकाला। आनन-फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान तनू के रूप में हुई है।
मृतका के भाई ने क्या बताया?
तनू के भाई विकी कुमार ने एचटी संग बातचीत में बताया कि 'तनू का पति दीपक कुमार सिंह (3), मां सविता देवी (52) और भाई अमन सिंह (23) भी कार में मौजूद थे। दीपक और अमन ने कार रोकई और वॉटरफॉल के पास फोटो खींचवाने लगे। वहीं तनू कार में बच्चे को मां संग दूध पिला रही थीं जबकि भाई कार के पास ही खड़े थे। इसी दौरान अचानक कार फिसलने लगी और खाई में जा गिरी।'
आपको बता दें कि यह परिवार गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित भोंडसी की सीयराम एन्क्लेव कॉलोनी में रहता है। तनू के पति गुरुग्राम में ही बिजली के सामान की दुकान चलाते हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।