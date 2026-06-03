वीडियो में बंगाल CM को ‘बीफ’ ऑफर कर बुरा फंसी महिला! गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार
महिला का कहना है कि वीडियो में उन्होंने चिकन को बीफ कह दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही महिला का मोबाइल फॉरेंसिक जांच क लिए भेज दिया गया है।
गुरुग्राम में एक 34 वर्षीय महिला को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर बीफ पकाने का वीडियो शेयर करने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो वायरल है जिसमें वे किचन में मांस पकाते हुए नजर आ रही हैं जिसमें वे दावा करती हैं कि कड़ाही में बीफ रखा है। इसके साथ ही वे कथित तौर पर इसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को खिलाने के लिए कह रही हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, महिला के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, महिला का नाम ज्योत्सना बीबी है और वे पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की रहने वाली है और पिछले पांच साल से गुरुग्राम के सेक्टर 28 स्थित चकरपुर में पति और दो बेटियों के साथ रह रही हैं। वे इलाके में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती है।
धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर
मामले की जानकारी 30 मई को सामने आई जब चकरपुर में ही रहने वाले एक शख्स ने महिला द्वारा शेयर वीडियो को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के आधार पर डीएलएफ पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महिला ने सीएम को ऑफर किया बीफ?
पुलिस का आरोप है कि वीडियो में महिला ने दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के लिए बीफ पका रही थी और यह भी कहा कि इसके लिए बंगाल की जनता उन्हें दंडित करेगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने वीडियो में बंगाल के मुख्यमंत्री को 'सुवेंदु बसु' कहा।
मोबाइल जब्त कर जांच शुरू
गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान के मुताबिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में महिला को 30 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल हुए मोबाइल को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
'बीफ नहीं चिकना था'
वहीं जांचकर्ताओं ने बताया कि महिला का कहना है कि वीडियो 25 मई का है और वह चिकना पका रही थी। महिला ने पूछताछ में बताया कि वीडियो बनाते हुए उसने चिकन के बीफ होने का दावा किया। महिला ने बाद में उस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट से हटा लिया था। हालांकि पुलिस के पास वीडियो की क्लिप मौजूद है। महिला ने स्थानीय अदालत में जमानत याचिका दायर की है। मंगलवार को इसपर सुनवाई होनी थी लेकिन अब 8 जून को सुनवाई होगी।
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