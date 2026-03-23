गुरुग्राम में बढ़ने वाली है गर्मी; अगले कुछ दिनों में 4 से 7 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, बारिश के आसार?

गुरुग्राम में बढ़ने वाली है गर्मी; अगले कुछ दिनों में 4 से 7 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, बारिश के आसार?
बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तामपान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस था, जो रविवार को बढ़कर 14.8 डिग्री सेल्सियस हो गया।
गुरुग्राम में रविवार को आसमान साफ रहा जबकि शनिवार को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली थी। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि गुरुग्राम में अगले चार दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सोमवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, '26 मार्च से हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी कम रहने वाला है, जिसकी वजह से गुरुग्राम के मौसम पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।'
बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तामपान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस था, जो रविवार को बढ़कर 14.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। शुक्रवार को तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
वेदर स्टेशन पर शून्य बारिश दर्ज की गई
गुरुग्राम में शनिवार को न्यूनतम तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जो शुक्रवार को 16.3 डिग्री सेल्सियस था। जिले में शुक्रवार को औसतन 3.6 मिमी बारिश हुई, जो शनिवार को घटकर 0.8 मिमी रह गई और रविवार को जिले के तीनों आईएमडी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर शून्य बारिश दर्ज की गई।
41 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली थीं
रविवार को अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो शनिवार के 26.4 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार के 21.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार दोपहर को शहर के मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया था और इस दौरान 41 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली थीं। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी तुलना में, शहर के बाहरी इलाकों में हवा की रफ्तार काफी कम रही।
कैसी है गुरुग्राम की हवा?
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, शहर की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में है और रविवार शाम 4 बजे जिले का एक्यूआई 188 दर्ज किया गया।
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