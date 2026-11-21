गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, एक ही दिन में काटे 15 हजार से ज्यादा चालान, 121 वाहन जब्त
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। एक ही दिन में15 हजार से ज्यादा चालान काटे गए जबकि 121 वाहन जब्त कर लिए गए।
मिलेनियम सिटी ग्रुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने एक ही दिन में 15 हजार से ज्यादा चालान काट दिए। यह चालान गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर काटे हैं। इसके लिए एक स्पेशल अभियान चलाया गया और इस दौरान 15,191 चालान जारी किए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
ये चालान 20 नवंबर को जारी किए गए हैं जिनमें 3,711 चालान अवैध पार्किंग, 805 चालान रॉन्ग साइड ड्राइविंग, 1016 लेन नियम का उल्लंघन करने के हैं। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा बिना नंर प्लेट वाले 121 वाहनों को जब्त किया गया है जबकि बाकी बचे चालान अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर काटे गए हैं।
शहरभर में चलाया गया अभियान
यह अभियान शहर के अलग-अलग चौराहों, मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की अलग-अलग टीमों ने नियमों की अनदेखी करने वालों पर पैनी नजर रखी और जो भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ नियमों के तहत चालान जारी किया गया।
क्या था इस अभियान का मकसद?
अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मकसद सिर्फ चालान जारी करना नहीं बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को सड़क पर अनुशासन बनाए रखना, जाम कम करना, दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। अवैध पार्किंग से जाम की स्थिति बनती है जबकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने और गलत तरीके से लेन बदलना गंभीर और जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं को जन्म देता है।
वाहन चालकों से की गई अपील
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि वाहन चालक तय लेन में ही ड्राइविंग करें , पार्किंग के नियमों का पालन करें और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने से बचें। इसके अलावा यह भी अपील की है कि वाहनों पर नियमों के तहत नंबर प्लेट लगी हो। पुलिस की सख्ती कार्रवाई की डर के बजाय वाहन चालक खुद की और दूसरी की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें।
कुल चालान में एक चौथाई हिस्सा गलत पार्किंग का
आपकों बता दें कि दिल्ली से सटे होने और देश के प्रमुख कॉर्पोरेट और आईटी हब गुरुग्राम एक भीड़भाड़ वाला शहर है यहां पर गलत तरीके पार्किंग करने के वजह से अक्सर कई सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। 20 नवंबर को काटे गए चालान में से लगभग एक तिहाई हिस्सा अवैध पार्किंग को लेकर ही हैं।
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