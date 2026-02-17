नो पार्किंग में गाड़ी छोड़ी तो समझो गई! गुरुग्राम पुलिस का मेगा चेकिंग अभियान शुरू; इन जगहों पर रहें अलर्ट

चेकिंग अभियान पूरे दिन चलेगा और विशेषकर पीक ऑवर्स में ये और तेज होगा। अभियान कब तक चलेगा इसके लिए कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की गई है क्योंकि यह तब तक जारी रहेगा जब तक चिन्हित स्थानों पर पार्किंग की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता या फिर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को मानना शुरू नहीं कर देते।

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 10 अलग-अलग हिस्सों में अवैध पार्किंग को लेकर मंगलवार से मेगा चेकिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस ऐसे वाहनों पर सख्ती दिखाएगी जो कि नो पार्किंग जोन में खड़े मिलेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि यह अभियान मुख्य सड़कों और सेक्टर 29, 44, 51, मेदांता मेडिसिटी, गोल्फ कोर्स रोड और एआईटी चौक के पास स्थित बाजारों के बाहर चलाया जाएगा।

पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) राजेश मोहन ने कहा ‘इस अभियान के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट जोन में चेकिंग अभियान का नेतृत्व करेंगी। सदर बाजार, ओल्ड महरौली रोड (सेक्टर 14 मार्केट की ओर) और सेक्टर 83 में सफायर मॉल जैसे प्रमुख बाजारों के बाहर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इन जगहों पर जो भी वाहन अवैध रूप से पार्क किए हुए मिलेंगे, उन्हें क्रेन से उठा लिया जाएगा।’

इन जगहों पर रहें अलर्ट अधिकारियों के मुताबिक, ईस्ट जोन में सेक्टर 29, 44 और 51 के बाजारों के साथ-साथ मेदांता मेडिसिटी, आईएमटी यूनिवर्सिटी और गोल्फ कोर्स रोड पर एआईटी चौक के आस-पास के रास्तों पर नजर रखी जाएगी। वहीं, वेस्ट जोन में सदर बाजार, ओल्ड महरौली रोड, सनथ रोड के पास पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस और सेक्टर 83 में सफायर मॉल के आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

कब तक चलेगा चेकिंग अभियान? अधिकारियों ने बताया है कि चेकिंग अभियान पूरे दिन चलेगा और विशेषकर पीक ऑवर्स (व्यस्त समय) में ये और तेज होगा। अभियान कब तक चलेगा इसके लिए कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की गई है क्योंकि यह तब तक जारी रहेगा जब तक चिन्हित स्थानों पर पार्किंग की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता या फिर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को मानना शुरू नहीं कर देते।