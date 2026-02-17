Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नो पार्किंग में गाड़ी छोड़ी तो समझो गई! गुरुग्राम पुलिस का मेगा चेकिंग अभियान शुरू; इन जगहों पर रहें अलर्ट

Feb 17, 2026 02:13 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

चेकिंग अभियान पूरे दिन चलेगा और विशेषकर पीक ऑवर्स में ये और तेज होगा। अभियान कब तक चलेगा इसके लिए कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की गई है क्योंकि यह तब तक जारी रहेगा जब तक चिन्हित स्थानों पर पार्किंग की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता या फिर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को मानना शुरू नहीं कर देते।

नो पार्किंग में गाड़ी छोड़ी तो समझो गई! गुरुग्राम पुलिस का मेगा चेकिंग अभियान शुरू; इन जगहों पर रहें अलर्ट

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 10 अलग-अलग हिस्सों में अवैध पार्किंग को लेकर मंगलवार से मेगा चेकिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस ऐसे वाहनों पर सख्ती दिखाएगी जो कि नो पार्किंग जोन में खड़े मिलेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि यह अभियान मुख्य सड़कों और सेक्टर 29, 44, 51, मेदांता मेडिसिटी, गोल्फ कोर्स रोड और एआईटी चौक के पास स्थित बाजारों के बाहर चलाया जाएगा।

पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) राजेश मोहन ने कहा ‘इस अभियान के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट जोन में चेकिंग अभियान का नेतृत्व करेंगी। सदर बाजार, ओल्ड महरौली रोड (सेक्टर 14 मार्केट की ओर) और सेक्टर 83 में सफायर मॉल जैसे प्रमुख बाजारों के बाहर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इन जगहों पर जो भी वाहन अवैध रूप से पार्क किए हुए मिलेंगे, उन्हें क्रेन से उठा लिया जाएगा।’

चेकिंग अभियान मुख्य बाजारों के आस-पास और मॉल के पास होगा।

इन जगहों पर रहें अलर्ट

अधिकारियों के मुताबिक, ईस्ट जोन में सेक्टर 29, 44 और 51 के बाजारों के साथ-साथ मेदांता मेडिसिटी, आईएमटी यूनिवर्सिटी और गोल्फ कोर्स रोड पर एआईटी चौक के आस-पास के रास्तों पर नजर रखी जाएगी। वहीं, वेस्ट जोन में सदर बाजार, ओल्ड महरौली रोड, सनथ रोड के पास पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस और सेक्टर 83 में सफायर मॉल के आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

कब तक चलेगा चेकिंग अभियान?

अधिकारियों ने बताया है कि चेकिंग अभियान पूरे दिन चलेगा और विशेषकर पीक ऑवर्स (व्यस्त समय) में ये और तेज होगा। अभियान कब तक चलेगा इसके लिए कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की गई है क्योंकि यह तब तक जारी रहेगा जब तक चिन्हित स्थानों पर पार्किंग की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता या फिर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को मानना शुरू नहीं कर देते।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम फिर गरजे बुलडोजर, 3 अवैध कॉलोनियों समेत कई फार्म हाउस किए ध्वस्त
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बनेगा 3 KM लंबा एलिवेटेड रोड, 182 करोड़ की आएगी लागत; जानें रूट
ये भी पढ़ें:इस सड़क पर गड्ढों से भरे सफर से मिलेगी मुक्ति, अगले 7 दिन में हो रही तैयार

वाहन को उठाने के बाद यहां रखा जाएगा

पुलिस उपायुक्त राजेश मोहन ने बताया है कि 'नो पार्किंग जोन से उठाए गए वाहनों को रखने के लिए 10 जगहों को चिह्नित किया गया है जहां से वाहन चालक जुर्माना भरने के बाद वाहन को ले जा सकेंगे।' अधिकारी के मुताबिक चालक किंगडम ऑफ ड्रीम्स के पास स्थित एक प्राइवेट पार्किंग, अप्रैल हाउस के सामने, सेक्टर 51 में वॉटर बूस्टिंग स्टेशन के पास और मेदांता मेडिसिटी जैसे अन्य निर्धारित स्थानों से वाहन वापस ले सकेंगे।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Gurugram News Ncr News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;